Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) In Alta Irpinia c’è un piccolo paese sospeso tra cielo e terra, il suo profilo ricorda il dorso di una balena. Più che un luogo è una visione. Meno di trecento persone abitano i suoi vicoli impervi che terminano sulla Rupe, dove si può sentire la melodia dell’organo a canne suonato dal vento: questa è Cairano, la terra che ha dato i natali a, il teatro che lui ha scelto per le due edizioni della sua Masterclass dedicata ai Mestieri dello Spettacolo, con la volontà di dar vita in futuro ad un’Accademia. Così il Borgo troverà un nuovo senso dell’abitare - grazie alle residenze per artisti - avrà la possibilità di contrastare lo spopolamento attraverso un moto creativo e sarà d’ispirazione, per gli uomini e per le pietre.è regista e direttore ...

Mirella73767634 : RT @HuffPostItalia: Franco Dragone: 'Quando respiro faccio politica. L’arte è sovversiva, è un’arma. Il teatro è presa di coscienza' https:… - HuffPostItalia : Franco Dragone: 'Quando respiro faccio politica. L’arte è sovversiva, è un’arma. Il teatro è presa di coscienza' -