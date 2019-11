Formula 1 | Ralf Schumacher avverte Vettel | “stia bene attento | perché potrebbe ricevere

Fonte : sportfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il fratello del Kaiser ha commentato quanto accaduto a Interlagos trae Leclerc,ndo il tedesco in vista del suo futuro Il futuro di Sebastianin Ferrari non è più così saldo come un tempo, ne è convintoche non ha nascosto di attendersi delle sorprese a Maranello. Photo4/LaPresse Quanto accaduto a Interlagos ha fatto senza dubbio infuriare i vertici del Cavallino, motivo per il quale ci saranno dei cambiamenti per il futuro, novità che secondo l’ex pilota tedescoro riguardare il connazionale: “il duello è stato molto emozionante, Seb ha cambiato traiettoria per due motivi. Probabilmente si aspettava che Charles fosse più lontano. Ovviamente poi voleva chiudere la linea per la curva successiva. Se dobbiamo parlare di colpe, allora è più di Seb. Il problema più importante però a questo punto è il rapporto tra i due compagni ...