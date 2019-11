Forlì | è morta Adriana Spazzoli | vedova di Giorgio Squinzi

Fonte : repubblica

(Di venerdì 22 novembre 2019) Aveva 71 anni, era malata da tempo. Il marito, ex presidente di Confindustria, era scomparso da appena un mese e mezzo. La Mapei Sport: "Non smetteremo di 'pedalare' anche per lei"

