Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019), quale sarà il futuro di? Il ribattezzatoha annunciato il suo rientro a 42 anni ma non si sa ancora in quale disciplina si esibirà nel. Siamo di fronte a uno dei pugili più forti di tutti i tempi, un imbattuto con 50 vittorie all’attivo che è stato Campione del Mondo in cinque categorie di peso differenti (superpiuma, leggeri, superleggeri, welter, superwelter) e che ha regalato alcuni degli incontri più belli di tutti i tempi tra cui il tanto chiacchierato Match del Secolo contro Manny Pacquiao. Lo statunitense, per anni lo sportivo più ricco al mondo (era sempre in cima alla speciale classifica stilata da Forbes), aveva annunciato il ritiro un paio di stagioni fa e non combatte dall’agosto 2017 quando sconfisse Conor McGregor in un match dalla borsa milionaria contro l’icona indiscussa delle MMA. La decisione di ...

OA_Sport : Floyd Mayweather ritorna nel 2020, boxe o arti marziali miste? La nuova sfida di Money e tutte le ipotesi sugli avv… - OA_Sport : Boxe, incredibile Floyd Mayweather: “Ritorno nel 2020”. Money si rimette in gioco a 42 anni, futuro nella MMA? -