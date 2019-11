Fifa 20 – FUT Champions CUP Stage 2 – Bucarest | tutto quello che devi sapere

Fifa 20 – FUT Champions CUP Stage 1 – Bucarest : tutto quello che devi sapere : Si svolgerà da venerdì 8 novembre a domenica 10 novembre la prima FUT Champions CUP di Fifa 20: ad ospitare l’evento sarà la città di Bucarest, in Romania, già sede della competizione lo scorso anno. In questo articolo troverai tutti i dettagli sulla competizione e le informazioni su come seguirla in diretta! FUT Champions Cup […] L'articolo Fifa 20 – FUT Champions CUP Stage 1 – Bucarest: tutto quello che devi sapere ...

Fra sabato 26 e domenica 27 ottobre si disputano le qualifiche online per la seconda FUT Champions CUP della stagione, torneo che fa parte delle Fifa 20 Global Series, il percorso che porterà in estate alle Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 20! Come già vi abbiamo spiegato anche quest'anno è in vigore il meccanismo

Anche in Fifa 20 è arrivato il momento di celebrare Halloween! Ecco tutto quello che devi sapere su Ultimate Scream! Tre anni fa, in Fifa 17, per celebrare Halloween EA Sports introdusse per la prima volta delle speciali card, e ciò accadrà ancora una volta questa stagione su Fifa 20

FIFA 20 è ormai ufficialmente disponibile e continuiamo a provare con mano il calcistico di EA con una nuova diretta in compagnia del redattore che si è occupato della recensione.In questo caso ci concentreremo su quella che è la modalità principe dell'offerta targata EA Sports, il giocatissimo FIFA Ultimate Team che sicuramente farà gola a moltissimi appassionati e che per certi versi è l'aspetto più apprezzato di questo particolare calcistico.

FIFA 20 FUT Halloween è la risposta di EA Sports e Electronic Arts alle festività di Ognissanti. come già accaduto per altre grandi produzioni poligonali - da Pokémon GO a Harry Potter Wizards Unite, passando pure per la Battle Royale di Apex Legends e il fenomeno shooter Overwatch -, anche l'ultima incarnazione della simulazione calcistica va ad abbracciare un evento a tema che apporta alcune modifiche momentanee al gameplay

Fra sabato 12 e domenica 13 ottobre si disputeranno le qualifiche online alla prima FUT Champions CUP della stagione, appuntamento inaugurale delle Fifa 20 Global Series, il percorso che porterà in estate alle Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 20! Come già vi abbiamo spiegato anche quest'anno è in vigore il meccanismo di qualificazione che

Proseguono le sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelle Aggiornamento FUT Champions che permettono di scambiare le card rosse dei premi player pick della FUT Champions

EA Sports ha pubblicato un nuovo pitch notes che fornisce chiarimenti sugli obiettivi primo proprietario che vedremo con maggiore frequenza in FIFA 20 Ultimate Team Ciao fan FIFA, Sono Jamey Cane (FUT_Economist, ndr), assistent live producer di FIFA Ultimate Team. Prima dell'arrivo dei primi premi della FUT Champions Weekend League, volevo darti alcune informazioni su quali

Il noto sito web FUTBIN, punto di riferimento per molti appassionati di FUT, ha introdotto anche quest'anno l'utilissimo strumento attraverso il quale sarà possibile monitorare e tenere sotto controllo tutti i dati che riguardano i calciatori presenti nel nostro club ed in particolari i prezzi sul mercato trasferimenti. In pochi instanti, sfruttando il collegamento con

come abbiamo già sottolineato negli articoli e nei video delle scorse settimane in Fifa 20 non sono presenti nel catalogo gli oggetti dedicati a FUT, molti dei quali sono disponibili come premi degli obiettivi stagionali. Una delle domande che ci è stata fatta spesso in questi primi giorni dopo l'uscita ufficiale di Fifa 20 è

Avete appena iniziato a giocare a Fifa 20 Ultimate Team e state cercando di mettere insieme la vostra prima squadra e sicuramente uno dei problemi principali che dovrete affrontare sarà quello di costruirne una competitiva avendo pochi crediti a disposizione. In questa guida proveremo a darvi alcuni consigli proprio per una situazione del genere vedendo

FIFA 20 non è ancora disponibile ufficialmente fino alla giornata di domani ma intanto continuiamo il nostro coverage dell'atteso calcistico di EA con una nuova diretta in compagnia del redattore che si sta occupando della recensione in corso del gioco.In questo caso ci concentreremo su quella che è la modalità principe dell'offerta targata EA Sports ovvero la modalità FIFA Ultimate team, il giocatissimo FIFA Ultimate team che sicuramente farà

Avete appena iniziato a giocare a Fifa 20 Ultimate Team e state cercando di mettere insieme la vostra prima squadra e sicuramente uno dei problemi principali che dovrete affrontare sarà quello di costruirne una competitiva avendo pochi crediti a disposizione. In questa guida proveremo a darvi alcuni consigli proprio per una situazione del genere vedendo