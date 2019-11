Ex Ilva | Mittal apre a nuovo piano industriale Conte | «Disponibili a rinvio processo se

Ilva - vertice governo-Mittal. Conte : “Nuovo piano industriale - anche con coinvolgimento pubblico. Apertura - ma sarà trattativa difficile” : ArcerlorMittal è “disponibile a un’interlocuzione”, c’è stata “una grande Apertura” ma sarà una “negoziazione faticosa, lunga, complicata”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte, al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale con nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche ...

Ilva - vertice governo-Mittal. Conte : “Nuovo piano industriale - anche con coinvolgimento pubblico. Negoziazione sarà difficile” : ArcerlorMittal è “disponibile a un’interlocuzione”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte, al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale con nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche e massimo impegno nel risanamento ambientale”, spiega Conte, aggiungendo che “è stata valutata anche la ...

Ex Ilva - Conte : Mittal disponibile a nuovo piano industriale. Si valuta intervento pubblico : Ex Ilva, «ArcelorMittal è disponibile ad una interlocuzione, l’obiettivo è arrivare ad un nuovo piano industriale. valutato anche un intervento pubblico». Lo ha spiegato il premier Conte al termine del lungo incontro a Palazzo Chigi con i vertici del colosso dell’acciaio

Ilva - terminato vertice Conte-Mittal. Il premier : “Obiettivo nuovo piano industriale - anche con coinvolgimento pubblico” : ArcerlorMittal è “disponibile a un’interlocuzione”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte, al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale con nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche e massimo impegno nel risanamento ambientale”, ha spiegato Conte, aggiungendo che “è stata valutata anche ...

Ex Ilva - vertice a palazzo Chigi tra Conte e la famiglia Mittal. Presente l’ad Morselli : Faccia a faccia a palazzo Chigi tra Conte, Gualtieri e Patuanelli da una parte, e Lakshmi e Aditya Mittal dall’altra

Ilva - vertice Conte-Mittal : confronto teso sul futuro dell’acciaieria. Presenti i ministri Gualtieri e Patuanelli - poi arriva l’ad Morselli : Da una parte il premier Giuseppe Conte, affiancato dai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Dall’altra i proprietari del colosso siderurgico Arcelor Mittal, Lakshimi Mittal e il figlio Aditya. Nella sede del governo è presente anche Lucia Morselli, ad di AncelorMittal Italia. Un confronto teso, una trattativa durata oltre 4 ore e terminata poco dopo le 23, con al centro il futuro ...

Ilva - Conte a Mittal : «Nuovo piano industriale con il risanamento ambientale. Pronti al coinvolgimento pubblico» : È terminato dopo 4 ore il vertice tra governo e ArcelorMittal. Al tavolo il premier Giuseppe Conte, con il titolare del Mef Roberto Gualtieri e il ministro per lo Sviluppo...

Ex Ilva - Conte : «I Mittal disponibili - valutiamo intervento pubblico» : Dopo oltre 4 ore è finito il confronto a Palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio e i vertici di ArcelorMittal

Ilva - vertice Conte-Mittal : confronto teso sul futuro dell’acciaieria di Taranto. Presenti i ministri Gualtieri e Patuanelli : Da una parte il premier Giuseppe Conte, affiancato dai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Dall’altra i proprietari del colosso siderurgico Arcelor Mittal, Lakshimi Mittal e il figlio Aditya. Nella sede del governo è presente anche Lucia Morselli, ad di AncelorMittal Italia. Un confronto teso, una trattativa cominciata intorno alle 19.45 e dura da ore, con al centro il futuro ...

Ilva - vertice da 3 ore tra Conte e Mittal. Il premier : non accettiamo disimpegno : Prosegue da circa tre ore il vertice tra governo e ArcelorMittal. Al tavolo, da un lato sono seduti il premier Giuseppe Conte, il titolare del Mef Roberto Gualtieri e il ministro per lo...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal. Il premier : non accettiamo disimpegno : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo ArcelorMittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal. Il premier : non accettiamo disimpegno : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo ArcelorMittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...

Ilva - oggi il vertice Conte-Mittal : «Ora ritirino il recesso - gli esuberi vanno dimezzati» : ROMA «Domani con il signor Mittal sarò chiaro. La trattativa riparte solo a condizione che gli indiani rinuncino al recesso dal contratto e che la smettano di chiedere 5 mila esuberi». Giuseppe...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal. Il premier : non accettiamo disimpegno : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo ArcelorMittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...