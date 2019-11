«Everyday Life» | il nuovo album dei Coldplay Recensione

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 22 novembre 2019) Tra l'alba e il tramonto di «» deic'è qualcosa di speciale. Call it magic, chiamalo magico, per dirla come loro: la vita che scorre e che tutto lambisce finché la luce non cede il passo alla notte e questa poi non si ritira per concederle ancora uningresso. Oppure definiscilo yin e yang, quel concetto mutuato dall'antica filosofia cinese e che ha a che fare con l'osservazione del giorno che si tramuta in notte e della notte che si tramuta in giorno. Sta racchiuso in tutto questo, pare, il senso dell'ultimodei, fresco di uscita. Racconta la vita quotidiana e abbraccia, come fosse pangea, tutto il mondo vivente. In questo è «» e per questo si compone di due parti imprescindibili, «Sunset» e «Sunrise», tramonto e alba. «...

radiodeejay : È uscito oggi 'Everyday Life', il nuovo album della band che ha annunciato che non farà più tour 'finché non sarann… - IlContiAndrea : La band di Chris Martin spiazza ancora una volta sfornando l'ottavo disco della carriera tra atmosfere gospel, coun… - lofioramonti : I @coldplay hanno preso una decisione storica per il mondo della musica: stop ai loro concerti fino a quando non sa… -