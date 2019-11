Eutanasia | la Consulta sul caso Dj Fabo | Nessun obbligo per i medici

La Consulta sdogana l'Eutanasia - ma Avvenire pensa all'ambiente : Giuseppe Aloisi Avvenire si tinge di verde ambientalista durante lo sciopero di Greta Thunberg. E la sentenza della Consulta sull'eutanasia passa in secondo piano Mentre una sentenza della Corte Costituzionale apre al debutto ufficiale dell'eutanasia nel nostro sistema giuridico, il quotidiano dei vescovi italiani, cioè Avvenire, decide di dedicare la propria home page alla battaglia ecologista. Quella guidata dalla giovane Greta ...

Eutanasia : CONSULTA ASSOLVE CAPPATO/ Don Patriciello "Uno schiaffo alla vita" : EUTANASIA, la CONSULTA ASSOLVE CAPPATO. Il commento di don Maurizio Patriciello: "Uno schiaffo alla vita, un parlamento pigro e negligente"

Sentenza choc della Consulta : l'Eutanasia adesso è legale : Non è l'apertura totale all'eutanasia che molti speravano e molti temevano. Ma è comunque una rivoluzione. Lasciata da sola a decidere sul reato di agevolazione del suicidio, dopo avere concesso un anno al Parlamento per intervenire con una legge al passo con i tempi, la Corte Costituzionale imbocca una strada decisa: cancella dal codice il reato di "agevolazione al suicidio" previsto dall'articolo 580 del codice penale, e che finora era punito ...

Eutanasia - Consulta apre al suicidio assistito : «Indispensabile intervento di legge». Cappato : «Da oggi tutti più liberi» : Eutanasia, dalla Consulta arriva il sì al suicidio assistito. La Corte costituzionale apre al suicidio assistito: non punibile chi a certe condizioni agevola il proposito di...

Eutanasia - oggi udienza pubblica alla Consulta sul caso Cappato-Dj Fabo : In ballo la punibilità dell'aiuto al suicidio. L’esponente radicale, attivo nell’associazione Luca Coscioni, dette all'amico, cieco e immobilizzato, l'assistenza per porre fine alla sua vita in una clinica in Svizzera.

Eutanasia - è il giorno della sentenza della Consulta. Cappato : “Al centro c’è la libertà di tutti i cittadini” : “È importante che ci sia una decisione. Oggi non si parla di Fabiano o di me soltanto, ma di tante persone che soffrono. Al centro c’è la libertà di tutti i cittadini”. Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni imputato nel processo per la morte di Dj Fabo, parla nel giorno dell’udienza presso la Corte Costituzionale sulla punibilità dell’istigazione o l’aiuto al suicidio. Reati per i quali lui e Mina Welby sono ...