Europei Curling – Italia maschile eliminata ai Playoff | donne promosse nel Gruppo A

Fonte : sportfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) AgliB di Helsingborg, in Svezia, le ragazze superano in semifinale l’Ungheria e si guadagnano così il ritorno nella massima serie. Uomini out daima comunque qualificati per i Mondiali L’femminile, dopo un anno di purgatorio, torna nelA delcontinentale. Fondamentale la vittoria odierna aglidelB di Helsingborg, in Svezia, dove la Nazionale formata da Stefania Constantini (Club Dolomiti), Elena Dami (Virtus Piemonte Ghiaccio), Angela Romei (3S Luserna), Giulia Zardini Lacedelli (Club Dolomiti) e Veronica Zappone (3S Luserna) ed allenata da Violetta Caldart ha superato l’Ungheria in semifinale per 9-3 guadagnandosi così un posto nella finale del torneo contro la Turchia. Comunque vada a finire domani, con l’inizio del match fissato per le 12, promozione comunque garantita proprio ...

