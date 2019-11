Eros e Carolina Stramare | la Balivo dice la sua citando Marica Pellegrinelli

Fonte : dilei

(Di venerdì 22 novembre 2019) Caterinala sua riguardo il gossip su un flirt fraedRamazzotti,anche. Miss Italia 2019 è stata ospite del salotto di Vieni da Me dove si è raccontata insieme a Patrizia Mirigliani. Nelle scorse settimaneè stata, sua malgrado, protagonista del gossip a causa di una presunta love story conRamazzotti, tornato single da qualche mese dopo la fine del matrimonio con. Il pettegolezzo è stato smentito prima dalla stessa Miss Italia, poi anche dal cantante romano su Instagram. “Mi è spiaciuto perché lo stimo come artista – ha commentato la modella nel salotto di Vieni da Me -. Mi sono tatuata una frase per mia mamma, “Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così”. È tratta da una canzone chededicò a sua madre e mi piace molto questo testo. Me lo feci in ...

novasocialnews : Carolina Stramare commenta il gossip sul flirt con Eros Ramazzotti: “Mi è dispiaciuto” #novasocialnews #nonstopnews… - gossipn60139485 : Carolina Stramare su Eros e Mattia Marciano. Balivo: 'Somigli a Marica' ? - erosws_ES : Rocco Siffredi Hard Academy # 06 (roccosiffredi # 80330) Carolina, Joanna y Malena se llenan de polla - Rocco Siff… -