Energia elettrica | a Ottobre 2019 la domanda in Italia è stata di 26 | 3 miliardi di kWh

Energia : borsa elettrica - prezzo +3 - 2% ad ottobre : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Ad ottobre il Pun, pari a 52,82 euro/MWh, registra ancora una modesta crescita mensile e una decisa riduzione sul 2018 (rispettivamente +3,2% e -28,6%). Ai massimi degli ultimi otto anni per il mese di ottobre i volumi complessivamente contrattati nel Mgp (24,7 TWh, +0,4% sul 2018); restano in calo annuale, invece, quelli transitati in borsa, con la liquidità del mercato (69,1%) superiore negli ultimi due ...

Maltempo Trentino : ancora 4.400 le utenze prive di Energia elettrica : Attualmente sono ancora 4.400 le utenze della rete Edyna prive di energia elettrica. Grazie alle operazioni in corso, in cui sono impegnate circa 300 persone di Edyna e Terna, si conta di rialimentare le utenze colpite dal disservizio nella giornata di oggi. La societa’ di distribuzione altoatesina e’ anche riuscita nella nottata di ieri a ripristinare la fornitura di energia elettrica a Brunico, San Lorenzo di Sebato e gran parte ...

Energia : borsa elettrica - prezzo -4 - 5% a 43 - 95 euro/mwh : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – prezzo dell’elettricità in calo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, il prezzo medio di acquisto dell’Energia nella borsa elettrica (Pun) si porta a 43,95 euro/MWh, in calo di 2,06 euro/MWh rispetto alla settimana precedente (-4,5%). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato.In riduzione anche i volumi di Energia elettrica ...

Tenere il cibo al fresco senza Energia elettrica si può - grazie all’aerogel : Tenere al fresco frutta e verdura quando fa molto caldo è un problema. Una possibile soluzione arriva dagli scienziati del Massachusetts Institute of Technology, che hanno messo a punto un nuovo dispositivo che raffredda il contenuto fino a 13 gradi rispetto alla temperatura esterna, senza bisogno di un motore. Il segreto sta in uno strato di materiale che blocca la luce solare in entrata e lascia irradiare il calore. Il suo funzionamento si ...

Energia : borsa elettrica - a settembre prezzo +3 - 3% : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – A settembre prezzo dell’elettricità in rialzo alla borsa elettrica. Il Pun, pari a 51,18 euro/MWh, segna a settembre un modesto rialzo mensile (+1,63 euro/MWh, +3,3%), connesso alla fisiologica ripresa degli acquisti dopo la pausa estiva, concentrata al Nord, e alla lieve risalita del costo del gas al Psv dai livelli minimi di agosto. Di contro, proprio la netta discesa di quest’ultimo rispetto ...

Energia elettrica : a Settembre 2019 la domanda in Italia è stata di 26 - 7 miliardi di kWh : Nel mese di Settembre 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,7 miliardi di kWh, in flessione dell’1,2% rispetto allo stesso mese del 2018. Tale risultato è stato ottenuto con un giorno lavorativo in più (21 vs 20) e con una temperatura media leggermente inferiore rispetto a Settembre 2018. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti ...

Agrigrnto : blitz contro i furti di acqua ed Energia elettrica - 24 arresti a Licata : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – blitz dei Carabinieri a Licata (Agrigento) contro i furti di acqua ed energia elettrica. Sono 24 gli arresti eseguiti. Una cinquantina di militari hanno cinturato sin dalle prime luci dell’alba un intero quartiere della città allo scopo di effettuare controlli sulle reti idriche ed elettriche al servizio di alcune palazzine, i cui condomini erano sospettati di approvvigionarsi illegalmente di ...

Vento forte e rischio incendi in California : possibile stop all’Energia elettrica : Pacific Gas and Electric, la società che eroga l’energia elettrica in California, ha reso noto che, a causa dei venti forti previsti nei prossimi giorni, è possibile che si proceda ad un’interruzione del servizio. L’obiettivo è limitare il rischio di roghi devastanti, come quelli verificatisi negli scorsi anni. Ad essere interessato dal provvedimento, spiega la BBC, sarebbe soprattutto il Nord della California, con circa ...