Emergenza incendi in Australia | raccolta fondi per salvare i koala

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) L’assedia ormai gran parte dell’, interessando soprattutto New South Wales e Queensland. E’ una corsa contro il tempo non solo peredifici e persone, ma anche la fauna, per soccorrere ed assistere centinaia di. I contributi alla campagna GoFundMe raccolti dalHospital di Port Macquarie a nord di Sydney hanno raggiunto la cifra di 1,1 milioni di dollari (680mila euro) e sono diretti all’acquisto e installazione di punti di abbeveramento, e in seguito alla ricostituzione di habitat sicuri. Oltre 350sono dati per morti, dopo che glihanno distrutto migliaia di ettari dei loro habitat nel nord del New South Wales e nel sudest del Queensland. Nuovi record di temperature alimentano le fiamme e il vento diffondendo fumo e polvere: in Victoria la colonnina di mercurio ha fatto registrare dati record che non si ...

