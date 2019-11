Elezioni Emilia-Romagna | sondaggio | 3 scenari e timori in casa PD Rischio sconfitta con

Sondaggi politici Elezioni Emilia Romagna - per Emg e Tecnè c'è equilibrio : Il 26 gennaio l’Emilia Romagna si recherà alle urne per una tornata elettorale che potrebbe risultare significativa sia per la storia della regione che per le sorti della politica nazionale. I due principali candidati a governatore sono l’uscente Stefano Bonaccini e la sfidante del centrodestra Borgonzoni. La Lega e Matteo Salvini contano di arrivare ad espugnare un’altra roccaforte del centrosinistra, bissando il risultato ottenuto in Umbria. ...

Elezioni Emilia Romagna - tutte le regionali dal 1995 a oggi : Elezioni Emilia Romagna, tutte le regionali dal 1995 a oggi L’Emilia Romagna non è mai stata come ora al centro del dibattito politico e mediatico come ora. Data di default alla sinistra dal 1945 in poi, è sempre stata definita la regione rossa per definizione assieme alla Toscana. Non si sono mai sprecate molte parole, articoli, editoriali su ciò che avveniva tra Piacenza e Rimini, sapendo che punto in più punto in meno la ...

Il Movimento 5 stelle dovrà correre alle Elezioni in Emilia Romagna e Calabria : Il Movimento 5 stelle deve correre alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. È la 'sentenza' emessa dalla base pentastellata sulla piattaforma Rousseau. Con il 70%, il popolo dei 5 stelle si esprime a favore della presentazione di liste nelle due regioni che andranno alle urne il 26 gennaio. Un risultato a sorpresa, dopo giorni di tensioni interne con i parlamentari calabresi ed Emiliani che hanno contestato la scelta iniziale del ...

Elezioni Emilia Romagna : data - candidati e sondaggi. La guida al voto : Le urne per le Elezioni regionali in Emilia Romagna si apriranno il 26 gennaio 2020 e in ballo non c'è solo il nome del...

M5s - Elezioni in Emilia Romagna e Calabria : decide il voto su Rousseau : Gli iscritti alla piattaforma telematica dovranno decidere sulla partecipazione dei pentastellati alle prossime Regionali...

Elezioni Emilia-Romagna : Zaytsev si schiera con le sardine - Luca Toni cena con Salvini : In Emilia Romagna è tempo di campagna elettorale. E anche i grandi campioni dello sport stanno 'prendendo posizione'. Ivan Zaytsev, capitano di Modena Volley e della Nazionale italiana, lunedì sera, 18 novembre, è sceso in piazza con le sardine, mentre Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha partecipato alla cena organizzata dal leader leghista Matteo Salvini. Ieri sera, invece, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, i due candidati alla ...

Elezioni in Emilia Romagna - i sondaggi danno il PD in vantaggio di 10 punti sulla Lega : La propaganda leghista e la presenza costante e capillare di Matteo Salvini in Emilia Romagna in vista delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio non sembra funzionare bene come in Umbria. Almeno per ora.Il sondaggio di Ixé mostrato durante la puntata di ieri sera di CartaBianca su RaiTre, che ha visto tra gli ospiti i due principali candidati in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini del centrosinistra e Lucia Borgonzoni del centrodestra, ...

Elezioni Regionali - il Pd sorride : in Emilia Romagna la spallata di Salvini è pura utopia : Sondaggi favorevoli, e non di poco, al centrosinistra in vista delle prossime Regionali nella regione rossa per eccellenza...

Elezioni Emilia Romagna - Bonaccini vs. Borgonzoni : è scontro fra i candidati sul tema della sanità : Ieri sera a Cartabianca si è svolto il primo confronto aperto fra i due candidati alla presidenza dell'Emilia Romagna: Stefano Bonaccini, governatore uscente ed esponente del Partito democratico, e la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra. Il faccia a faccia ha toccato vari temi, dalle priorità per la Regione all'impatto del voto a livello nazionale.Continua a leggere

Elezioni regionali in Calabria il 26 gennaio 2020 in concomitanza l'Emilia-Romagna : Le Elezioni regionali in Calabria si terranno il 26 gennaio del 2020 in concomitanza con il voto in Emilia-Romagna. Ad annunciare la data ufficiale è stato il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio aprendo la seduta di oggi del Consiglio regionale. Calabria: chiesto processo per i due candidati alla Regione, Oliverio (PD) e Occhiuto (FI) Chiesto il rinvio a giudizio del presidente ...

Elezioni IN EMILIA-ROMAGNA/ Tutti i numeri che smentiscono lo schema Bonaccini-Pd : ELEZIONI Emilia Romagna. Lo schema del Pd è semplice: solo con Bonaccini la regione può garantire civiltà e progresso contro barbarie e involuzione.

Elezioni EMILIA-ROMAGNA/ Il Pd ha capito che le sardine aiutano Salvini? : Oggi le sardine replicano a Modena. A bene vedere però la loro è una piazza molto politica e per nulla amministrativa. Quello che vuole Salvini

Elezioni EMILIA-ROMAGNA/ Se a Bologna le "sardine" nascondono i pescecani : A Bologna non c'era solo la piazza delle "sardine", c'erano anche diversi pescecani. Entrambi i gruppi a difendere un fiume d'acqua dolce, il Piave

Elezioni Emilia Romagna - Cazzullo : 'Con Lega vincente - Zingaretti farebbe saltare banco' : Il 26 gennaio è una data da cerchiare in rosso per la politica italiana: le Elezioni in Emilia Romagna rappresentano un passaggio che potrebbe cambiare gli scenari anche a livello nazionale. Ad essere di questo avviso è anche Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera. Da ospite di "Otto e Mezzo" su La 7, a precisa domanda di Lilli Gruber ha sottolineato come le urne regionali potrebbero rappresentare il capolinea dell'attuale ...