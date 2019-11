È morta Adriana Spazzoli | moglie di Giorgio Squinzi | era malata da tempo

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 22 novembre 2019) Èa un mese e mezzo di distanza dal marito, la vedova dell’ex Presidente di Confindustria e patron di Mapei e Sassuolo. Aveva 71 anni ed erada, ma dopo la scomparsa del consorte le sue condizioni erano peggiorate. Laera sposata condal 1970 e la coppia ha avuto due figli, Marco e Veronica, già impegnati nelle attività imprenditoriali di famiglia. Il tweet di Mapei Sport L’account Twitter di Mapei Sport, il centro di ricerca in ambito sportivo fondato dalla famiglia, l’ha ricordata così: “La dottoressaè tornata al fianco del dottor. Non smetteremo di "pedalare" anche per lei, che insieme al marito ha guidato #Mapei SpA e ognuno di noi con carisma, competenza, rigore, passione e umanità. Che riposino in pace, insieme”.

