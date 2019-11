Doppio episodio di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 | la fuga di Anna è solo l’inizio per

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 22 novembre 2019) Dopo la breve pausa di una settimana, tornaLos10 sucon unappuntamento in prima visione assoluta. Stasera, venerdì 22 novembre, andranno in onda due episodi inediti della decima stagione. Le trame saranno incentrate suKolcheck, ex agente ATF nonché ex fidanzata di Callen. In passato la donna ha troncato ogni suo rapporto con l'agente speciale per motivi che devono essere ancora chiariti. Al momento,si trova rinchiusa in un carcere di massima sicurezza, ma il primodi stasera cambierà completamente le carte in tavola. Riesce infatti a fuggire grazie alla sua compagnia di cella, e la caccia di Callen per rintracciarla lo porterà a confrontarsi con uno sconvolgente segreto. Ecco le anticipazioni. Si parte con l'10x21 dal titolo Niente è come sembra, di cui vi riportiamo la sinossi:Kolchek, ex agente delI’ATF condta ...

