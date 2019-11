Doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma | dopo il sold out lampo

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 22 novembre 2019) Saranno due i concerti dialdi. Il rocker di Zocca si esibirà il 19 giugno nella capitale ma anche il 20 giugno, l'annuncio è di oggi. I suoi fan hanno letteralmente polverizzato i biglietti per la prima data ale a grande richiesta se n'è aggiunta un'altra.Non Stop Live Festival - la tournée che porterà il Blasco dal vivo nel 2020 sui plachi dei principali Festival italiani - registra già 250.000 biglietti venduti e le vendite sono ancora attive. Dei concerti annunciati, uno è quello giàout in programma aldiil 19 giugno nell'ambito di Rock in. L'evento quindi raddoppia per consentire al vasto pubblico didi assistere ai suoi eventi capitolini. Il 2020 sarà un’annata particolare per il Komandante, che ha scelto i festival per il suo Non Stop Live: 4 festival italiani per 4 location ...

