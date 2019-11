Donna trovata morta in una roulotte Uccisa da mesi Fermato il compagno

Viareggio - Donna trovata morta in una roulotte : sparita da mesi - il cadavere in un telo di plastica : Il suo cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato lunedì lunedì scorso chiuso in un telo di plastica all'interno di una roulotte abbandonata in un campo...

Rinviato a giudizio il marito di Giusy Pepi - la Donna scomparsa e ritrovata a Palermo : È stato Rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia Davide Avola, il marito di Giusy Pepi, la donna scomparsa un anno fa da Ragusa e ritrovata da un volontario della Caritas un mese dopo a Palermo. Giusy, madre di cinque figli, al suo ritorno aveva chiesto aiuto ad alcune strutture che assistono le donne in difficoltà.Continua a leggere

Ritrovata morta Bruna Basso - la Donna era scomparsa da casa sua a Mirano : Purtroppo la 78enne residente a Mirano è stata trovata senza vita nelle scorse ore dai carabinieri che la cercavano dopo l'appello dei familiari. La donna era scomparsa mercoledì da casa sua da sola, senza cappotto e in ciabatte facendo perdere le trace. I parenti avevano lanciato un appello sperando fino all'ultimo di poterla ritrovare ancora in vita.Continua a leggere

Alatri - Donna scomparsa ritrovata morta in alveo fiume Cosa : È di una 30enne che era scomparsa da casa il cadavere di donna trovato sull’alveo del fiume Cosa, ad Alatri nei pressi di Frosinone. Il cadavere riporta una ferita sull'arcata sopraccigliare La scomparsa della donna era stata denunciata questa mattina. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Dalle prime informazioni sembra che sia stata riscontrata una ferita sopra l'arcata sopraccigliare sinistra.

Maltempo Francia : ritrovata morta Donna dispersa a Nizza : La Francia conta i danni dopo il passaggio della tempesta Amélie: una donna data per dispersa nel fine settimana a Nizza, sulla Costa azzurra, è stata ritrovata morta, secondo quanto riportato dalla tv BFM. La 71enne è stata travolta da una frana del terreno dietro la sua casa: sull’edificio si sono riversati diversi metri cubi di fango. L'articolo Maltempo Francia: ritrovata morta donna dispersa a Nizza sembra essere il primo su Meteo Web.

Donna trovata morta con un pitone intorno al collo : nella sua casa c’erano 140 serpenti : Una Donna di 36 anni è stata trovata morta con un pitone reticolato di quasi due metri e mezzo avvolto intorno al collo, nella sua casa dove teneva altri 140 serpenti. È successo a Oxford, in Indiana, negli Stati Uniti: la vittima, Laura Hurst, è stata ritrovata senza vita dalla polizia che ipotizza che a ucciderla sia stato proprio il serpente. “Sembra essere stata strangolata dal pitone – ha detto il sergente Kim Riley al giornale ...

Donna trovata morta con un pitone intorno al collo : nella proprietà c’erano altri 140 serpenti : Una Donna è stata trovata morta con un pitone intorno al collo. La terribile vicenda si è verificata in una cittadina dell’Indiana. La vittima si chiamava Laura Hurst, 36 anni: è stata trovata con un esemplare da quasi due metri e mezzo attorcigliato intorno al suo collo. Secondo le autorità, nella proprietà vi erano altri 140 serpenti, venti dei quali appartenevano alla Donna. Secondo le ricostruzioni, la vittima era andata lì per ...

Bergamo - Donna trovata senza vita negli uffici del Comune di Zandobbio : Una brutta tragedia è avvenuta a Zandobbio, nel bergamasco, dove una donna di 59 anni, Bruna Calegari, questo il nome della vittima, è stata trovata senza vita all'interno degli uffici dell'amministrazione comunale nella giornata di ieri, 31 ottobre. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, pare che alcuni colleghi della donna abbiano sentito un tonfo intorno alle ore 14:00. Poi, una volta nella stanza dove la donna stava lavorand,o ...

Una Donna è stata trovata morta negli uffici del Comune di Zandobbio (Bergamo) : Una donna di 59 anni, impiegata dell’ufficio tecnico del Comune di Zandobbio, in provincia di Bergamo, è stata trovata morta giovedì verso le 14 nel suo ufficio. Secondo Repubblica, sul corpo della donna, che si chiamava Bruna Caligari, sono state

Thailandia - ricca Donna d’affari trovata morta nel frigorifero della sua casa : Wannee Jiracharoenying, 58 anni, milionaria, è stata trovata morta all’interno del frigorifero nella sua abitazione. Da giorni era scomparsa. I principali sospetti ricadono su un "amico" che ha già fatto perdere le proprie tracce. Non prima di aver prelevato decine di migliaia di euro da diversi bancomat del Paese con le carte della donna.Continua a leggere

Montagna - ritrovata sul greto del fiume la Donna scomparsa a Pordenone : è grave : Era scomparsa venerdì scorso dopo aver detto al compagno che andava a fare una passeggiata nella zona di Erto e Casso, in provincia di Pordenone. Uscita di casa alle 12, M.B. 30enne di Belluno, aveva scambiato un ultimo messaggio via whatsapp proprio con lui alle 16 ma poi non era più rientrata a casa. Scattate le ricerche ieri sera, proseguite per buona parte della notte, la stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico, la squadra ...

Como - trovata morta nel bosco e avvolta in un sacco a pelo una Donna di 48 anni. Confessa il compagno : Altro femminicidio, questa volta a Lomazzo, in provincia di Como. Una donna di 48 anni è stata ritrovata morta in un sacco a pelo nel bosco. Secondo i primi accertamenti, a uccidere la donna di origini marocchine è stato il suo compagno, connazionale di 45 anni, già fermato dalla polizia locale a Milano durante un controllo di routine. Il 45enne ha già Confessato. Agli agenti di polizia ha detto di aver ucciso la donna dopo un litigio. E stato ...

Giallo in un supermercato di Pisa : Donna trovata morta nel bagno : Una donna di 32 anni è stata rinvenuta cadavere nel bagno di un supermercato sito nella periferia di Pisa. Il decesso potrebbe risalire alla giornata di sabato, in quanto il negozio era chiuso. A denunciarne la scomparsa della giovane, la madre, preoccupata nel non vedere la figlia rientrare a casa. Sarebbe stata una guardia giurata dell’esercizio commerciale a ritrovare il cadavere della donna in un bagno, ieri mattina, domenica primo ...

Foggia - Donna trovata senza vita nella vasca : il fidanzato confessa l’omicidio : Ennesimo caso di femminicidio nelle scorse ore nel Foggiano. Una donna di 32 anni è stata uccisa in casa dal fidanzato che alcune ore dopo si è costituito alle forze di polizia confessando il delitto. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 11 luglio nel popoloso comune di San Severo, in via Rodi. La vittima è la 32enne Roberta Perillo il cui corpo è stato trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento al secondo piano ...