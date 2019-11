Diretta Coppa Davis 2019 Streaming video e tv | i quarti di finale | tennis

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Il Canada è il primo semifinalista : battuta l’Australia 2-1 grazie ad un Pospisil show! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.08 grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 00.06 AUSTRALIA-Canada: GAME SET AND MATCH Pospisil/SHAPOVALOV! Il duo canadese batte 6-4 6-4 Peers e Thompson e conquista le semifinali di Coppa Davis! Il Canada sfiderà una tra Serbia e Russia, ancora trascnato da un Pospisil in versione deluxe tra singolare e doppio. Partita perfetta del Canada che ottiene il break all’esordio del ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman ma De Minaur rimonta Shapovalov! Nel doppio - Canada avanti 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.27 Australia-Canada: PRIMO SET PER IL Canada! Pospisil e Shapovalov conquistano il primo parziale per 6 giochi a 4: un set a senso unico, privo di scambi interessanti, in cui, è stato fondamentale, il break d’apertura. 23.22 Australia-Canada: altri due giochi senza scambi. Pospisil e Shapovalov, vanno al cambio campo sicuri del 5-4: i canadesi servono per il set. 23.17 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman ma De Minaur rimonta Shapovalov! La prima semifinalista si decide al doppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 Australia-Canada: tra una ventina di minuti scenderanno in campo, come da programma, Thompson e Peers contro i singolaristi canadesi odierni, Pospisil e Shapovalov. Cambi in vista? 22.15 Australia-Canada: GAME SET AND MATCH DE Minaur! L’australiano vince in rimonta 3-6 6-3 7-5 contro Denis Shapovalov al termine di una partita incredibile, in cui il finalista delle NextGen ATP ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman. Shapovalov e De Minaur sull’1-1 : match apertissimo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25 Australia-Canada: Alex De Minaur conquista il secondo set per 6 giochi a 3 ristabilendo la parità nel computo dei set. Denis Shapovalov ha cominciato a rilento il parziale, partendo sotto di 3 game, vantaggio che ha permesso all’aussie di rimettere in piedi la sfida e la qualificazione. 21.19 Australia-Canada: De Minaur non trema e conduce 5 giochi a 2, avvicinandosi alla vittoria ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman. Shapovalov scatenato. Canada vicinissimo alla semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 Australia-Canada: Shapovalov è freddo come il sangue di un cobra! Primo set per lui 6-3. Angolo canadese in festa. Ora i nordamericani sono in vantaggio 1-0 e un set a zero. Se il giovanissimo giocatore dovesse riuscire a vincere anche il secondo parziale, il Canada volerebbe in semifinale. 20.53 Australia-Canada: De Minaur stringe il gap tenendo il suo turno di battuta, per il 5-3. Ora ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman. Shapovalov fa il break su De Minaur. Nordamericani scatenati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Australia-Canada: De Minaur recupera da 40-0 sotto provando subito a trovare il controbreak. 20.32 Australia-Canada: dopo aver sofferto al servizio, è invece superlativo in risposta Shapovalov che breakka De Minaur salendo 3-1! 20.28 Australia-Canada: fatica Shapovalov, ma alla fine ce la fa a salire 2-1 in un turno di servizio complicato. 20.24 Australia-Canada: De Minaur fa capire ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman. In campo De Minaur-Shapovalov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28 Australia-Canada: fatica Shapovalov, ma alla fine ce la fa a salire 2-1 in un turno di servizio complicato. 20.24 Australia-Canada: De Minaur fa capire subito di essere sceso in campo con un solo obiettivo: quello di provare a vincere. Fa 1-1. 20.21 Australia-Canada: Il canadese non sbaglia il primo game al servizio portandosi subito in vantaggio. 20.18 Australia-Canada: al servizio ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman. A breve De Minaur-Shapovalov. Nordamericani in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Australia-Canada: il capitano dell’Australia Lleyton Hewitt sta motivando con tutto quello che ha a disposizione De Minaur, in una partita certamente non semplice contro Shapovalov. 19.55 Australia-Canada: è previsto per le 20.05 o 20.10 lo start del secondo match di questa sfida. 19.51 Australia-Canada: Dopo il primo match, il programma prosegue con il secondo singolare in ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Australia-Canada : a Pospisil il primo set - ma Millman non molla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Australia-Canada: Pospisil sale sul 5-4. Millman deve servire per rimanere in vita addirittura nel match, altrimenti il Canada conquisterà il primo punto effettivo di questo quarto di finale. 19.40 Australia-Canada: nuova parità, sul 4-4. Altro tiebreak in arrivo? 19.37 Australia-Canada: game ingiocabili in risposta. In un amen si va sul 4-3 per Pospisil. 19.32 Australia-Canada: ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Iniziano i quarti di finale con Canada-Australia! Pospisil riesce ad aggiudicarsi un primo interminabile set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 AUSTRALIA-CANADA: sulle ali dell’entusiamo, ancora lui, Pospisil! Tiene il servizio a zero nel primo game del secondo parziale. 19.16 AUSTRALIA-CANADA: il ruggito di Pospisil! Il canadese vince il primo set 7-6 in un tiebreak dove Millman alla fine ha dovuto cedere 9-7. Scatenato l’angolo nordamericano. 19.14 AUSTRALIA-CANADA: si cambia campo per la seconda volta, sul 6-6. ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Iniziano i quarti di finale con Canada-Australia! Millman e Pospisil si equivalgono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01 AUSTRALIA-CANADA: è tiebreak. Millman 6-6 Pospisil. Si deciderà tutto nello speciale 13esimo gioco. 18.57 AUSTRALIA-CANADA: Millman si garantisce il tiebreak salendo 6-5. A Pospisil nuovamente la patata bollente. 18.54 AUSTRALIA-CANADA: è 5-5, si salva Pospisil. Il primo parziale si allunga. 18.50 AUSTRALIA-CANADA: sprint di Millman che va sul 5-4. Pospisil sarà costretto a servire per ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Iniziano i quarti di finale con Canada-Australia! Pospisil bracca Millman - nel primo match in programma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 AUSTRALIA-CANADA: Millman torna a mettere un game a referto. L’australiano rimette il naso davanti: va sul 4-3. 18.40 AUSTRALIA-CANADA: Millman 3-3 Pospisil. Ingiocabile il tennista di Vernon per il suo avversario, che non può fare altro che concedere il game al canadese. 18.36 AUSTRALIA-CANADA: controbreak di Pospisil! Al termine di un braccio di ferro durissimo, il canadese ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. Iniziano i quarti di finale con Canada-Australia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 AUSTRALIA-CANADA: Millman fa il suo, anche in maniera abbastanza sbrigativa, tenendo il servizio per l’1-0. 18.18 AUSTRALIA-CANADA: si comincia! E’ Millman a servire nel primo gioco. 18.15 AUSTRALIA-CANADA: i due protagonisti Iniziano le operazioni di riscaldamento. 18.11 AUSTRALIA-CANADA: dopo Millman-Pospisil, il secondo singolare si disputerà fra De Minaur e ...

LIVE Coppa Davis 2019 in Diretta : risultati 21 novembre. E’ il momento di Australia-Canada - in campo Millman-Pospisil : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Australia-Canada: esecuzione degli inni nazionali. 18.05 Australia-Canada: stanno per entrare in campo le due formazioni. 18.00 Australia-Canada: il match inizierà nei prossimi minuti. 17.57 Australia-Canada: saranno John Millman e Vasek Pospisil a scontrarsi nel primo match. 17.53 Australia-Canada: gli australiani si sono classificati primi nel gruppo D battendo Belgio e Colombia, ...