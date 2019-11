Detto Fatto | il rimpianto di Jonathan Kashanian dopo il Grande Fratello

Detto Fatto - Stefano De Martino nella classifica degli uomini rifatti : La “superclassifica Jon” della puntata del 21 novembre di Detto Fatto su Rai2 è su “i 10 uomini rifatti”. La rubrica è tenuta da Jonathan Kashanian che al decimo posto mette a sorpresa Stefano De Martino (Qui il link alla puntata). Di fronte ai dubbi di Bianca Guaccero e del pubblico Jonathan risponde “Ma non avete gli occhi per vedere? Credo che lui l’abbia Detto, l’abbia ammesso, pare che lui abbia riFatto: il ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero emozionata : “Spero che sarete con me!” : Bianca Guaccero emozionata per Una Storia da Cantare: la confessione dopo Detto Fatto Torna lo show nel sabato sera del primo canale della Tv di Stato con Una Storia da Cantare con Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. La conduttrice di Detto Fatto e il famoso artista racconteranno in tre serate la vita musicale di Fabrizio De Andrè, Lucio Battisti e Lucio Dalla. A un giorno dal debutto in diretta e in prima serata, Bianca Guaccero non ha nascosto ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero incontra Manila Nazzaro. E fa luce sulla lite con Adriana Volpe : La conduttrice ed ex modella Manila Nazzaro è tornata in televisione. L’occasione? Una speciale apparizione a Detto Fatto, programma condotto dall’impeccabile Bianca Guaccero. La Nazzaro è stata protagonista di un tutorial di make up, ma con la sua abilità la conduttrice Rai è riuscita a farle qualche piccola domanda, sollevando tra le altre la questione della lite con Adriana Volpe. La storia professionale di Manila inizia 20 anni ...

Detto Fatto - Emanuela Folliero : “Mediaset mi considerava vecchia” : Detto Fatto, Emanuela Folliero: “A Mediaset mi consideravano una vecchia ciabatta” E’ uno dei volti del cast fisso di Detto Fatto su Rai2 con Bianca Guaccero, Guillermo Mariotto e Carla Gozzi: si sta parlando di Emanuela Folliero che, oltre a essere uno dei nuovi volti della Rai, per il pubbico resterà sempre il volto storico di Rete 4. Annunciatrice dal 2 aprile 1990, l’8 luglio del 2018 ha Detto addio al suo storico ...

La mamma di Nadia Toffa : "Quella notte le ho Detto : 'Vola - amore mio'. E lei lo ha fatto" : “Parlavamo sempre della sua morte”: con queste parole, Margherita, la mamma di Nadia Toffa, ripercorre gli ultimi giorni passati accanto alla figlia. Al settimanale Grazia, ha ricordato anche quella notte dolorosa, in cui la sua bambina si è spenta: “Ho perso le forze, le ho detto: ‘Vola, amore mio’ e lei lo ha fatto”.Le due hanno trascorso gli ultimi tempi strette l’una all’altra: sedute ...

Bianca Guaccero - non solo Detto Fatto : altra promozione in Rai - nel nome di Virna Lisi : Bianca Guaccero è l’attrice -narratrice del docu-film dedicato all’attrice Virna Lisi, il terzo appuntamento del ciclo Illuminate 2 che racconta la vita e l’eredità di quattro straordinarie donne italiane La storia di Virna Lisi, pluripremiata attrice italiana, è al centro del terzo docu-film di Ill

Detto Fatto - Bianca Guaccero si confessa : “È stata dolorosa” : Detto Fatto: Bianca Guaccero fa una confessione sulla fine del suo matrimonio Nel 2013 Bianca Guaccero e il regista Dario Acocella si sono detti ‘sì’, ma la loro storia d’amore non ha resistito al tempo e alle numerose difficoltà. I due, infatti, si sono detti addio solo dopo quattro anni. In una intervista rilasciata al settimanale Visto Tv, Bianca Guaccero ha dichiarato che nella sua vita, attualmente, non c’è spazio ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Malesia 2019 : “Ho Detto che avrei cercato di godermela e vincere e così ho fatto” : Il GP della Malesia della Moto3 parla italiano: Lorenzo Dalla Porta, che aveva conquistato il titolo iridato già in Australia, ha trionfato, infilando la terza vittoria consecutiva. Il pilota del Bel Paese ormai è ad un passo da un ulteriore record: nessuno ha mai vinto in questa categoria quattro gare di fila. A caldo, appena rientrato in pit lane, Lorenzo Dalla Porta ha detto ai microfoni di Sky Sport: “Ne avevo parlato ai miei in ...