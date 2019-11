De Luca | sono anni che abbiamo un governo da circo equestre

Luca Manzin e Rosita Capurso - chi sono i due fidanzati morti nell’incendio a Milano : Lei, 27 anni, era nata e cresciuta a Milano; lui, 29 anni, era originario di Aulla, in provincia di Massa. Aveva studiato Giurisprudenza anche alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, prima di vivere a Bologna

“Sono di Matera - vado a Venezia a dare una mano” : la 24enne Lucana che testimonia l’Italia unita oltre invidie e gelosie : Si chiama Francesca, ha 24 anni e ha deciso che la sua priorità è dare un mano a chi ne ha estrema necessità. Neo laureata in psicologia, di Matera, Francesca non ce la fa a stare a guardare e soprattutto non ce la fa a vedere suoi concittadini, corregionali e meridionali in generale sputare odio contro Venezia, contro una città che, anche ora che l’alta marea è passata, è in profonda crisi, rischia il collasso, ha un futuro incerto e sa ...

Lucas Peracchi si sfoga su Eva e Mercedesz Henger : “Sono allibito!” : Eva Henger, Lucas Peracchi furioso: “Ha fatto passare Mercedesz per una che sta con chi la picchia” Lucas Peracchi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Lei. E anche in questa occasione il giovane personal trainer ha parlato dei dissidi con sua suocera Eva Henger. Difatti quest’ultima, per i pochi che non lo sapessero, ha accusato il ragazzo di aver alzato le mani su sua figlia Mercedesz ...

Ambiente - Erri De Luca : “Le piazze sono vive - i giovani vogliono prendersi il futuro”. E sull’ex Ilva : “Taranto città martire” : “Le piazze sono vive, hanno come motore dei giovani che rappresentano un movimento mondiale. Il futuro è in mano a loro, la bella notizia è che lo vogliono determinare, non subire passivamente”. Erri De Luca interviene dalla presentazione del suo nuovo libro, Impossibile ed elogia la reazione di Bologna e dei giovani italiani, che cercano di far sentire la loro voce attraverso forme di organizzazione spontanee. Lo scrittore di ...

Omicidio Luca Sacchi - il referto medico : nemmeno un graffio su Anastasiya Kylemnik. Per lei ora sono guai : Si fa sempre più complessa la posizione di Anastasiya Kylemnik, la fidanzata di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma con un colpo di pistola in una vicenda dai contorni ancora tutt'altro che chiari. Il punto è che ora sono emersi i risultati del referto stilato dai medici dell'ospedale San Giovanni

Luca e Cecilia oggi - lui spiazza tutti : “Sono scappato” - il Web non perdona : Matrimonio a prima vista, Luca e Cecilia non stanno più insieme: il confronto sei mesi dopo Luca e Cecilia oggi non stanno più insieme: anche per loro l’esperimento di Matrimonio a prima vista non ha funzionato. Sembravano essere una coppia collaudata sin dal primo incontro per dire “sì” e i fan speravano nel lieto fine, […] L'articolo Luca e Cecilia oggi, lui spiazza tutti: “Sono scappato”, il Web non perdona ...

Razzismo - Il Giornale sul capo ultrà del Verona : «le idee di Luca Castellini sono quelle di tanti» : Anche Il Giornale ovviamente dedica una pagina al Razzismo e alla vicenda Balotelli. Parte dalle indecenti parole del capo ultras del Verona. Il giorno dopo (ieri): derby delle dichiarazioni, tale Luca Castellini, «capotifoso dell’Hellas Verona» nonché «coordinatore per il nord Italia di Forza Nuova», rivendica la legittimità dei buuu. «Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano. Sotto la ...

Grande Fratello Vip - Ivana Icardi contro Luca Onestini : «Vi faccio capire di che pasta sono fatti i fratelli…» : Ivana Icardi risponde a Luca Onestini. Luca ha accusato l’ex gieffina di sfruttare la presenza del Fratello Gianmarco al Grande Hermano Vip, versione spagnola del Grande Fratello Vip, per far parlare di nuovo di lei e la controffensiva della diretta interessata non si è fatta attendere. Ivana infatti ha risposto direttamente dal suo account instagram: “faccio queste storie per far capire a tutti di che pasta sono fatti i fratelli Onestini! – ha ...

Luca Sacchi - la mamma del killer : «Sono distrutta - ora Valerio deve pagare». La famiglia di Luca : prendiamo atto : Giovanna Proietti, madre di Valerio Del Grosso, accusato di aver ucciso il giovane Luca Sacchi davanti a un pub a Roma, ha rilasciato un'intervistata al Giornale Radio 1, parlando della terribile...

Omicidio di Luca - l’autopsia : si è difeso dai colpi di mazza E la famiglia : «Ci sono due testimoni che mentono» : La disperazione di Alfonso Sacchi, padre della vittima: «Glielo dicevo che non doveva fidarsi di nessuno...». l’autopsia: «Ha tentato di difendersi». Via libera ai funerali

Luca forse aggredito con una spranga prima di morire. E ora al vaglio degli inquirenti ci sono 5 cellulari : Alessandra Benignetti Secondo quanto emerge dall'esame autoptico prima di morire Luca si sarebbe difeso da un'aggressione con una spranga. La verità su quella notte potrebbe arrivare dall'esame dei tabulati di cinque cellulari prima di esplodere il colpo mortale dal revolver calibro 38, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due giovani finiti in carcere per l’omicidio di Luca Sacchi, potrebbero aver aggredito il 24enne personal ...

Vieni da Me - Lidia Schillaci a cuore aperto : 'Sono fidanzata da due anni con Luca Favilla' : In attesa della puntata di oggi su Rai Due alle 14:00, nella giornata del 30 ottobre a Vieni da Me ci sono stati diversi ospiti che hanno animato la puntata, tra cui Lidia Schillaci. La concorrente di Tale e Quale Show ha parlato della sua vita sentimentale, rivelando di vivere un grande amore da due anni con Luca Favilla, confermando così le voci girate negli ultimi giorni. Luca Favilla è un famoso ballerino Lidia Schillaci è nata a Palermo il ...

Matrimonio a prima vista - sei mesi dopo : Luca e Cecilia si sono lasciati : La coppia della quarta edizione di Matrimonio a prima vista, che suscitava più speranze (soprattutto tra il pubblico) era quella composta da Cecilia e Luca. I due hanno entusiasmato tutti per il bellissimo colpo di fulmine che ha fatto nascere la loro storia proprio il giorno del loro Matrimonio, ma a sei mesi dalla fine, nello speciale disponibile da oggi 29 ottobre su Dplay Plus (e in onda il 5 novembre su Real Time alle 21:10), si scopre che ...