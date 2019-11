Curling Femminile | Europei 2019 | la Svezia difende il titolo in semifinale contro la

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile vola in semifinale nella Serie B - le azzurre giocheranno per la promozione : L’Italia femminile si è qualificata alle semifinali della Serie B degli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). La nostra Nazionale ha sconfitto l’Inghilterra per 9-1 nell’ultimo incontro della fase a gironi e al momento si trova in testa alla classifica generale insieme alla Turchia con 7 vittorie, le azzurre hanno una lunghezza di vantaggio sull’Ungheria e ...

Curling - Europei 2019 : risultati e classifica femminile. Russia - Svizzera - Svezia in testa : pass per le semifinali con la Scozia : Russia, Svizzera, Svezia si trovano al comando della classifica generale agli Europei 2019 di Curling femminile in corso di svolgimento a Helsingborg (Svezia) quando manca una sola giornata al termine del round robin. Le tre capoliste e la Scozia, quarta a una lunghezza di distacco dalle rivali, sono già certe di essersi qualificate alle semifinali ma bisogna ancora definire gli accoppiamenti del turno a eliminazione diretta. Oggi la Svezia ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile incappa in due sconfitte in Serie B ma è sempre prima in classifica : L’Italia femminile incappa in due sconfitte nella Serie B degli Europei 2019 di Curling che si stanno disputando sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia), la nostra Nazionale resta comunque in testa alla classifica generale con sei vittorie all’attivo in otto partite disputate e condivide la leadership insieme alla Turchia. Le azzurre sono sempre a un passo dalla qualificazione alle semifinali che metteranno in palio la promozione in ...

Curling - Europei 2019 : risultati sesta giornata e classifica femminile. Russia - Scozia - Svizzera - Svezia al comando : Russia, Scozia, Svizzera, Svezia sono appaiate in testa alla classifica degli Europei 2019 di Curling femminile in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Le quattro formazioni hanno vinto gli incontri della sesta sessione andata in scena oggi pomeriggio e guidano con cinque vittorie a testa all’attivo, tutte hanno già messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali visto che le quattro immediate ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile supera Finlandia e Lituania. Le azzurre volano al comanda della classifica : Giornata da incorniciare per l’Italia femminile impegnata nella Serie B degli Europei di Curling. Le azzurre hanno superato in mattinata 8-7 la Finlandia e in serata si sono sbarazzate con un netto 9-3 della Lituania. Veronica Zappone e compagne hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva che vale il primato in classifica. Nella sessione sette, giocata alle ore 9.00, l’Italia ha dovuto rimontare dal parziale di 3-1 a favore ...

Curling - Europei 2019 : risultati e classifica. Scozia e Svizzera in testa al femminile - Svezia battuta : A Helsingborg (Svezia) proseguono gli Europei 2019 di Curling, oggi si sono disputate due giornate valide per il torneo femminile. Scozia e Svizzera si trovano al comando della classifica con tre vittorie a testa: le anglosassoni hanno prima sconfitto la Danimarca all’extra-end e poi hanno strapazzato la Repubblica Ceca mentre le Campionesse del Mondo di Silvana Tirinzoni sono riuscite a dominare il big-match contro la Svezia padrona di ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile parte con due vittorie in Serie B - sconfitte Spagna e Bielorussia : A Helsingborg (Svezia) sono incominciati gli Europei 2019 di Curling, l’Italia femminile è inserita nella Serie B della rassegna continentale dopo la retrocessione maturata dodici mesi fa e insegue la promozione nella massima categoria riservata alle prime due formazioni classificate nella cadetteria. Il nostro quartetto archivia la prima giornata con due vittorie in altrettanti incontri disputati. In mattinata Veronica Zappone, Stefania ...

Curling - Europei 2019 : risultati prima giornata e classifica. Svezia - Svizzera e Scozia vincono all’esordio nel torneo femminile : A Helsingborg (Svezia) sono incominciati gli Europei 2019 di Curling anche per quanto riguarda il settore femminile, in terra scandinava è andata in scena la prima giornata con cinque partite in programma. La Svezia, padrona di casa e grande favorita della vigilia, si è imposta sulla Danimarca per 6-3: Anna Hasselborg e compagne hanno messo subito in chiaro le cose marcando tre punti nel secondo end, poi hanno timbrato altri due punti nel quinto ...

Curling - Europei 2019 : le favorite. Duello stellare tra Svezia e Svizzera al femminile - Scozia e Germania outsider : Svezia e Svizzera sono le grandi favorite degli Europei 2019 di Curling per quanto riguarda il settore femminile, le due squadre si sono infatti sfidate nelle Finali dell’ultima rassegna continentale e dei Mondiali della scorsa primavera dunque tutto lascia pensare che si daranno ancora battaglia anche a Helsingborg dal 16 al 23 novembre. La Svezia sarà padrona di casa e potrebbe avere quel qualcosa in più per conservare lo scettro ...