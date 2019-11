Crisi sulle Terre Infinite si rivela nella trama ufficiale di The CW | i dettagli sulle

Crisi sulle Terre Infinite - prime foto e teaser del crossover 2019 dell’Arrowverse : Crisi sulle Terre Infinite, le prime foto e i primi teaser del crossover dell’Arrowerse in onda dall’8 dicembre. Il bambino di Superman e Lois? Crisi sulle Terre Infinite, il tanto atteso crossover tra le serie DC dell’universo The CW, sta per arrivare negli schermi americani. Intanto però arrivano i primi teaser e prime foto dall’evento che quest’anno durerà ben cinque ore, le prime tre andranno in onda l’8, ...

L'Arrowverse vicino al crossover : 'Crisi sulle Terre Infinite' - uscito il primo trailer : Manca ormai poco al debutto dell'atteso crossover in cinque parti 'Crisi sulle Terre Infinite' che riunirà le serie tv delL'Arrowverse e omaggerà i fan della DC Comics facendo apparire nell'evento guest star d'eccezione. Per dare un piccolo assaggio al pubblico di ciò che vedrà, nelle ultime ore è stato rilasciato da The CW il primo teaser trailer. La prima parte del crossover andrà in onda l'8 dicembre con il nono episodio della quinta stagione ...

Christina Wolfe in Batwoman presterà il volto ad un’altra “figlia di..” : sarà protagonista di Crisi sulle Terre Infinite? : I fan di Batwoman sono ad un passo dal crossover Crisi sulle Terre Infinite e questo significa che non mancheranno sorprese e colpi di scena a cominciare da un nuovo ingresso ovvero quello di Christina Wolfe. sarà lei a prestare il volto ad un'altra "figlia di..." e, in particolare, sarà Julia Pennyworth, la fedele figlia di Alfred, il maggiordomo di Batman. A rivelarlo è Entertainment Weekly che ha pubblicato in esclusiva le prime due foto che ...

Luigi Mastroianni - ex U&D - sulle voci di Crisi con la Capuano : 'Saprete - ma rispettateci' : Cosa sta succedendo tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano? Da settimane, in rete si rincorrono voci su una presunta crisi in corso tra i due ex di Uomini e Donne, e nessuno di loro fa nulla per smentirle. Il siciliano, anziché rasserenare i fan della coppia, ha scritto un commento su Instagram che sembra confermare il momento no che si dice stia vivendo con la fidanzata. Dov'è la verità? Luigi allarma i fan: 'Al momento giusto saprete ...

Lucifer in Crisi sulle Terre Infinite? Tom Ellis chiarisce il rumour sul crossover dell’Arrowverse : Confermata oppure no la presenza di Lucifer in Crisi sulle Terre Infinite? Da quando è stato lanciato il rumour, molti fan si sono chiesti quale sarebbe stato il ruolo del protagonista della serie Netflix nel grande crossover dell'Arrowverse. L'evento funge da addio al personaggio di Oliver Queen, che saluterà il pubblico con l'ottava e ultima stagione. Per l'occasione, diversi volti legati all'universo seriale della DC si riuniranno sul ...

Crisi sulle Terre infinite spiegherà l’assenza di Felicity : Black Lightning e Pariah nelle foto sul set - e Oliver? : Crisi sulle Terre infinite sta prendendo forma sul set con la reunion di tutti i protagonisti di Arrow, The Flash e Supergirl tranne una, la grande assente, Felicity Smoak. Emily Bett Rickards ha lasciato la serie ormai lo scorso anno e in quest'ultima stagione non tornerà nemmeno per quello che potrebbe essere l'addio ad Oliver nel maxi crossover in onda tra dicembre e gennaio. Proprio in merito a questo, il produttore di Arrow, Marc ...

Irene Capuano - ex U&D - sulle voci di Crisi con Luigi Mastroianni : 'Momenti sì e altri no' : Sono settimane che sui social network si rincorrono le voci su un possibile allontanamento tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. A differenza di molti "colleghi" di Uomini e Donne, però, i ragazzi in questione sono sempre stati ben attenti a non dare in pasto il loro privato ai curiosi, trincerandosi spesso dietro ad un "no comment" piuttosto che rendere pubblici i loro problemi. Stando allo sfogo che ha avuto romana su Instagram qualche ora ...