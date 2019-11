Cozze sgusciate richiamate dal ministero della Salute | rischio salmonella

Fonte : fanpage

(Di sabato 23 novembre 2019) Un lotto diprecotte surgelate Selex è stato richiamato dalper ildi. Si tratta di un prodotto venduto in punti vendita diffusi in tutta Italia e che è stato prodotto nello stabilimento di Massa e Cozzile. Ilinvita a non consumare il prodotto nel caso in cui sia già stato acquistato.

