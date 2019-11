Coppa Italia | il Catania approda agli ottavi di finale

Sorteggio Coppa Davis 2020 : data - programma - orario d’inizio e tv. Si definiscono i playoff di marzo - c’è l’Italia : Domenica 24 novembre (ore 12.00) si svolgerà il Sorteggio dei playoff della Coppa Davis 2020 che si disputeranno nel weekend del 6-7 marzo. L’evento andrà in scena alla Caja Magica di Madrid dove poco dopo (ore 16.00) si disputerà la Finale della Coppa Davis 2019, si definiranno i 12 incontri di spareggio che metteranno in palio i pass per la fase finale della prossima edizione della massima competizione tennistica per Nazioni. Le quattro ...

Coppa Davis 2020 - come funziona e chi partecipa? Tutto il regolamento - l’Italia aspetta l’avversaria del playoff. Ma ci sono le wild-card… : L’Italia è stata eliminata nella fase a gironi della Coppa Davis 2019 in corso di svolgimento alla Caja Magica di Madrid (Spagna), le due sconfitte per 2-1 contro USA e Canada hanno frenato il sogno degli azzurri che speravano di essere protagonisti nella massima competizione tennistica per Nazioni. I ragazzi di Corrado Barazzutti rinviano l’assalto all’Insalatiera alla prossima stagione ma per arrivare alla fase finale del ...

Pista Lunga – Coppa del Mondo : l’Italia in Polonia per la seconda tappa : Dopo le belle prestazioni di Minsk gli azzurri gareggiano da domani a Tomaszów Mazowieck. Al gruppo, che conta sulle certezze Giovannini e Lollobrigida, si aggiunge Betti reduce dalle gare Junior Dopo la bella partenza della scorsa settimana a Minsk, in Bielorussia, la Nazionale italiana di Pista Lunga prende parte da domani alla seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di scena a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. La squadra tricolore ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2019 : i convocati dell’Italia. Lollobrigida riferimento - c’è Betti : Neanche il tempo di respirare e di liberarsi dalle tossine nei muscoli a Minsk (Bielorussia) che è in arrivo la seconda tappa della Coppa del Mondo dello Speed skating. Sull’anello di ghiaccio a Tomaszów Mazowiecki (Polonia), la Nazionale di Maurizio Marchetto va a caccia di conferme dopo i buoni risultati ottenuti nel primo atto in questo weekend (22-24 novembre). La squadra tricolore avrà un Francesco Betti in più dopo le ottime ...

Coppa Davis 2019 : perché l’Italia è stata eliminata? Condizione fisica precaria e scelte poco coraggiose di Barazzutti : L’avventura dell’Italia nelle Finals di Coppa Davis 2019 è finita. La formazione capeggiata da Corrado Barazzutti, oggettivamente, ha deluso le attese ed ha chiuso anzitempo l’avventura alla Caja Magica di Madrid (Spagna), terminando all’ultimo posto nel Gruppo F alle spalle del Canada e degli Stati Uniti. I presupposti, alla vigilia di questa rassegna, erano importanti, ma non sempre considerare il ranking dei singoli ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Koksijde 2019 : gli italiani presenti in terra belga : Nuova tappa per la Coppa del Mondo di Ciclocross che si sposta in Belgio: nel week-end si corre in quel di Koksijde. Sono quattro gli italiani convocati dal ct Fausto Scotti: Filippo Agostinacchio (Team Bramati), Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle), Filippo Fontana (Cs Carabinieri) e Lorenzo Masciarelli (Callant Doltcini), e correranno nelle prove juniores ed Under 23. Ovviamente non saranno gli unici atleti del Bel Paese presenti. ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’Italia si affida ai cugini Fischnaller e confida nell’ascesa dei doppi e delle donne : Due vittorie e cinque podi in totale: il bottino della scorsa stagione per la Nazionale italiana di Slittino può essere ritenuto più che soddisfacente. Si appresta a partire una nuova stagione di Coppa del Mondo, con il week-end che aprirà le porte in quel di Igls al massimo circuito internazionale. Gli azzurri vogliono crescere ancora, con una squadra di livello più che buono. Al maschile la stella è ovviamente Dominik Fischnaller che sul ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2019 : l’Italia a caccia di conferme in Polonia : Neanche il tempo di respirare e di liberarsi dalle tossine nei muscoli a Minsk (Bielorussia) che è in arrivo la seconda tappa della Coppa del Mondo dello Speed skating. Sull’anello di ghiaccio a Tomaszów Mazowiecki (Polonia), la Nazionale di Maurizio Marchetto va a caccia di conferme dopo i buoni risultati ottenuti nel primo atto. La selezione tricolore ha centrato un podio, grazie al terzo posto nella mass start, di Francesca ...

Coppa Davis – Fognini illude - letali le sconfitte di Berrettini e nel doppio : Italia eliminata dagli USA : Italia sconfitta ed eliminata dagli USA nella seconda ed ultima sfida dei gironi di Coppa Davis: agli azzurri non basta la vittoria in singolare di Fabio Fognini Dopo il ko all’esordio contro il Canada, l’Italia aveva un solo risultato utile per sperare di qualificarsi fra le migliori seconde della Coppa Davis: vincere contro gli Stati Uniti, magari anche con un punteggio largo. La vittoria nel primo singolare di Fabio Fognini, arrivata al ...

Coppa Davis 2019 : per gli azzurri una cocente eliminazione che però non deve far dimenticare la grande annata del tennis italiano maschile : L’Italia lascia con l’amaro in bocca Madrid e la Coppa Davis nel suo nuovo format perdendo sul filo di lana contro gli Stati Uniti lo spareggio per un’eventuale qualificazione ai quarti di finale che però, una volta arrivati al terzo set del doppio, si è avuta la certezza che non sarebbe arrivata per nessuna delle due squadre a causa della differenza set comunque negativa rispetto ad altre seconde classificate degli altri gironi. C’è poco da ...

