Coppa Davis 2019 | calendario e orari giorno 22 novembre Programma | ordine di gioco e

Coppa Davis 2019 : si chiudono i quarti di finale. La Spagna di Nadal affronta l’Argentina - ostacolo russo per Djokovic e la Serbia : Continuano oggi i quarti di finale del nuovo format della Coppa Davis alla Caja Magica di Madrid. Quest’oggi, in particolare, vedremo al mattino (con inizio anticipato alle 10:30, dopo le numerosissime lamentele per gli orari irreali visti nelle prime giornate) la sfida tra Serbia e Russia, mentre al pomeriggio si incontreranno contemporaneamente Spagna e Argentina sul campo centrale e Gran Bretagna e Germania sul secondo. In ...

Coppa Davis 2019 : Australia-Canada 1-2 - il doppio Shapovalov/Pospisil porta il punto decisivo : E’ il Canada la prima formazione semifinalista della Coppa Davis 2019. La selezione nordamericana ha sconfitto per 2-1 l’Australia, grazie ai successi di Vasek Pospisil e del doppio formato sempre dal tennista nativo di Vernon e da Denis Shapovalov. Australiani che, privi di Nick Kyrgios, non sono riusciti a spuntarla, nonostante un ottimo Alex de Minaur, capace di sconfiggere Shapovalov nel secondo singolare. Sarà dunque la ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Il Canada è il primo semifinalista : battuta l’Australia 2-1 grazie ad un Pospisil show! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.08 grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 00.06 AUSTRALIA-Canada: GAME SET AND MATCH Pospisil/SHAPOVALOV! Il duo canadese batte 6-4 6-4 Peers e Thompson e conquista le semifinali di Coppa Davis! Il Canada sfiderà una tra Serbia e Russia, ancora trascnato da un Pospisil in versione deluxe tra singolare e doppio. Partita perfetta del Canada che ottiene il break all’esordio del ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman ma De Minaur rimonta Shapovalov! Nel doppio - Canada avanti 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.27 Australia-Canada: PRIMO SET PER IL Canada! Pospisil e Shapovalov conquistano il primo parziale per 6 giochi a 4: un set a senso unico, privo di scambi interessanti, in cui, è stato fondamentale, il break d’apertura. 23.22 Australia-Canada: altri due giochi senza scambi. Pospisil e Shapovalov, vanno al cambio campo sicuri del 5-4: i canadesi servono per il set. 23.17 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman ma De Minaur rimonta Shapovalov! La prima semifinalista si decide al doppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 Australia-Canada: tra una ventina di minuti scenderanno in campo, come da programma, Thompson e Peers contro i singolaristi canadesi odierni, Pospisil e Shapovalov. Cambi in vista? 22.15 Australia-Canada: GAME SET AND MATCH DE Minaur! L’australiano vince in rimonta 3-6 6-3 7-5 contro Denis Shapovalov al termine di una partita incredibile, in cui il finalista delle NextGen ATP ...

Coppa Davis 2019 : Roberto Bautista Agut abbandona la competizione per un grave lutto familiare. Morto il papà Ximo : Un grave lutto per il tennista spagnolo Roberto Bautista Agut. Il giocatore iberico, impegnato nelle Finals di Coppa Davis con la propria formazione, ha subito la scomparsa del padre Ximo. L’uomo è deceduto oggi, per via del peggioramento delle sue condizioni dopo che nel 2016 era stato vittima di un brutto incidente domestico a Castellón. Bautista, per la gravità della situazione, ha lasciato stamane la competizione intorno all’ora ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman. Shapovalov e De Minaur sull’1-1 : match apertissimo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25 Australia-Canada: Alex De Minaur conquista il secondo set per 6 giochi a 3 ristabilendo la parità nel computo dei set. Denis Shapovalov ha cominciato a rilento il parziale, partendo sotto di 3 game, vantaggio che ha permesso all’aussie di rimettere in piedi la sfida e la qualificazione. 21.19 Australia-Canada: De Minaur non trema e conduce 5 giochi a 2, avvicinandosi alla vittoria ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman. Shapovalov scatenato. Canada vicinissimo alla semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 Australia-Canada: Shapovalov è freddo come il sangue di un cobra! Primo set per lui 6-3. Angolo canadese in festa. Ora i nordamericani sono in vantaggio 1-0 e un set a zero. Se il giovanissimo giocatore dovesse riuscire a vincere anche il secondo parziale, il Canada volerebbe in semifinale. 20.53 Australia-Canada: De Minaur stringe il gap tenendo il suo turno di battuta, per il 5-3. Ora ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman. Shapovalov fa il break su De Minaur. Nordamericani scatenati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Australia-Canada: De Minaur recupera da 40-0 sotto provando subito a trovare il controbreak. 20.32 Australia-Canada: dopo aver sofferto al servizio, è invece superlativo in risposta Shapovalov che breakka De Minaur salendo 3-1! 20.28 Australia-Canada: fatica Shapovalov, ma alla fine ce la fa a salire 2-1 in un turno di servizio complicato. 20.24 Australia-Canada: De Minaur fa capire ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman. In campo De Minaur-Shapovalov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28 Australia-Canada: fatica Shapovalov, ma alla fine ce la fa a salire 2-1 in un turno di servizio complicato. 20.24 Australia-Canada: De Minaur fa capire subito di essere sceso in campo con un solo obiettivo: quello di provare a vincere. Fa 1-1. 20.21 Australia-Canada: Il canadese non sbaglia il primo game al servizio portandosi subito in vantaggio. 20.18 Australia-Canada: al servizio ...

Coppa Davis 2019 : perché l’Italia è stata eliminata? Condizione fisica precaria e scelte poco coraggiose di Barazzutti : L’avventura dell’Italia nelle Finals di Coppa Davis 2019 è finita. La formazione capeggiata da Corrado Barazzutti, oggettivamente, ha deluso le attese ed ha chiuso anzitempo l’avventura alla Caja Magica di Madrid (Spagna), terminando all’ultimo posto nel Gruppo F alle spalle del Canada e degli Stati Uniti. I presupposti, alla vigilia di questa rassegna, erano importanti, ma non sempre considerare il ranking dei singoli ...