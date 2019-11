Fonte : today

(Di venerdì 22 novembre 2019) Buone notizie per 130mila lavoratori del comparto: dal Consiglio dei Ministri èta la ratifica del...

Agenzia_Ansa : Via libera dal #Cdm al nuovo contratto del personale del Servizio pubblico #ANSA @ANSA_Salute - Agenzia_Ansa : Via libera dal Cdm al nuovo contratto nazionale della sanità - novasocialnews : Contratto Sanità, arriva il rinnovo: aumento di 190 euro al mese in busta paga #novasocialnews #nonstopnews… -