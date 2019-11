Conti titolare in Milan-Napoli | Pioli ha scelto il suo terzino destro

CorMez : Luperto alla seconda da titolare. Continua l’emergenza difesa : Toccherà di nuovo a Luperto scendere in campo, a Ferrara, contro la Spal. Sarà ancora lui, come a Salisburgo, a fare coppia con Koulibaly al centro della difesa. Sarà la prima volta, da quando è nel Napoli, che disputerà due gare consecutive da titolare. La sua terza volta in campionato, dopo Torino. L’emergenza in difesa Continua. Il Corriere del Mezzogiorno fornisce alcuni aggiornamenti sulle condizioni dei difensori del Napoli. Manolas, ...