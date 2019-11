Conte dice ai suoi pure come fare sesso | “Breve e senza sforzi | meglio se stanno sotto”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) “In periodo di competizione, il rapporto non deve durare a lungo, bisognail minor sforzo possibile, quindi restando sotto la partner”. Sì, si parla di. E questi sono i consigli di Antonioaigiocatori, per una sana prestazione sessuale pre-partita. Sotto, e veloce. Quasi… indolore. Il tecnico dell’Inter ha raccontato nel dettaglio in un’intervista al magazine dell’Equipe cosa significhil’allenatore perlo intende lui: totalizzante. “E’ il mio modo di essere e mi porterà a chiudere presto la carriera, perché vivo il mestiere in modo troppo totale”. Antoniosiin guerra perpetua: “La competizione è una battaglia e quando vai a combattere non c’è nessuna ragione per ridere o esserento. Alla fine ne debba restare solo uno in piedi, e faccio di tutto perché sia la mia squadra”. Fa un lavoro ...

