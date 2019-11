Conte dà lezioni di sesso ai giocatori dell’Inter | “Breve e senza sforzi | meglio sotto”

Retelit - la relazione di Conte scatena la protesta di Lega e Fdi : 'Elezioni' (VIDEO) : Il 5 novembre è stato un martedì diverso per Giuseppe Conte che, alla Camera, ha relazionato su quello che sarebbe stato un presunto conflitto di interessi nato da un incarico professionale. Si parla, ovviamente, del così detto caso Fiber che è stato portato all'attenzione nazionale ed internazionale dal Financial Times. Il premier ha rispedito al mittente qualsiasi accusa, sottolineando che l'incarico professionale sarebbe arrivato prima di ...

Caso Fiber - in Aula bagarre e cori “elezioni”. Conte - fu Salvini a presiedere il Cdm : "Al fine di evitare ogni possibile forma di conflitto di interessi, anche solo indiretto, una volta investito della carica di Presidente del Consiglio mi sono astenuto da qualsivoglia attivita' o da qualsivoglia forma di coinvolgimento, formale e sostanziale, riguardanti la decisione circa l'esercizio della Golden Power nell'operazione Retelit. Conseguentemente, non presi parte alla seduta del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2018, nel corso ...

Fiber - Macina (M5s) : “Conte a differenza di Salvini si è presentato in Aula”. Dai banchi della Lega parte il coro : “Elezioni” : “Salvini venne convocato in Antimafia sul caso Arata e non si presentò, diversamente da come fa oggi il presidente Conte”. Lo dice Anna Macina di M5s nell’Aula della Camera dopo l’informativa del presidente Conte sul caso Fiber, scatenando l’ira dei deputati della Lega che prima hanno iniziato a fischiare e a rumoreggiare e poi hanno attaccato il coro ‘Elezioni, elezioni'”. Un deputato le ha urlato “sei una ...

Governo : Salvini - ‘al posto di Conte vedo elezioni non Draghi’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Al posto di Conte vedo le elezioni. vedo un nuovo Parlamento che elegge un nuovo Governo, con un presidente del Consiglio del popolo italiano. Poi, non penso che Draghi da abusivo entrerebbe al posto di un altro abusivo. Ci son le elezioni, la via maestra sono le elezioni”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda di Alessandro Poggi per la ...

Rino Formica non dà scampo a Pd e 5 Stelle : "Alleanza destinata a durare poco - dopo il Conte bis elezioni" : Le conseguenze del voto in Umbria sono destinate ad affossare i Cinque Stelle. No, a dirlo non è Matteo Salvini, ma Rino Formica, ex ministro socialista nonché attento osservatore delle vicende politiche. "Il Movimento 5 Stelle è nato morto, perché è nato senza pensiero politico, anche se apparentem

Mattarella pro Salvini - il Presidente stufo - se salta il governo Conte - elezioni “Altre formule politiche non sono ammesse” : Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica ha preso forse atto che il governo giallorosso ha la maggioranza in Parlamento ma non nel paese e poi è stufo dei tira e molla in questi giorni sulla manovra finanziaria. Il Presidente della Repubblica ha voluto chiarire che se dovesse saltare il governo bis di Giuseppe Conte non c’è più tempo per “Altre formule politiche” ma ci saranno nuove elezioni. Mattarella sente che la crisi possa ...

Di Maio : "Basta alleanze con il Pd" Elezioni - il leader M5S ignora Conte : "Basta alleanze con il Pd": lo afferma il ministro degli Esteri e capo politico di M5s, Luigi Di Maio, all'indomani del deludente risultati del voto regionale in Umbria e nonostante il premier Giuseppe Conte abbia invitato a non assumere ora decisioni irrevocabili Segui su affaritaliani.it

Elezioni Umbria - Conte : “La foto di Narni con Zingaretti e Speranza? La rifarei mille volte” : “I commentatori mi chiedono perché io sia andato a Narni. C’era da dare una mano. Ritornando indietro lo rifarei non una volta ma mille volte perché penso che la politica sia coraggio e determinazione e proseguire con una visione strategica”. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando le Elezioni in Umbria che hanno visto la netta vittoria del centrodestra al suo arrivo a Marina di Ravenna. L'articolo ...

Elezioni Umbria - Paragone : “Alleanza col Pd non ha senso. Conte - Grillo e Fico sbagliano a insistere - torniamo a fare il Movimento” : “Questa alleanza non ha senso, non è logica. Per questo non siamo stati coerenti, e le persone lo hanno capito. Bisogna tornare a fare il Movimento”. A dirlo, il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, commentando la sconfitta del candidato presidente in Umbria appoggiato dai 5 stelle e dal Pd, Vincenzo Bianconi. L'articolo Elezioni Umbria, Paragone: “Alleanza col Pd non ha senso. Conte, Grillo e Fico sbagliano a insistere, ...

Elezioni Umbria - Meloni : “Molti moderati ed ex di sinistra ci sostengono. Conte? Scandalose sue parole. Se fossi al governo - mi dimetterei” : “Elezioni Umbria? Trovo scandaloso che Conte si permetta di dire che ‘valgono il 2% della popolazione’. Ma chi? Loro? Hanno fatto il governo con 60mila persone che hanno votato sulla piattaforma Rousseau. E dobbiamo pure vedere se sono vere. Quelle vanno bene e 700mila umbri che votano no? Ma di cosa stiamo parlando? E’ chiaramente un racconto che viene manipolato sulla base dell’interesse di questa gente che è ...

Elezioni Umbria - Conte : "Il Governo va avanti"<br>Salvini e Meloni all'attacco : "Ho il sole, il cielo, il mare…". Il Premier ha risposto così, citando il brano Meraviglioso di Domenico Modugno, ai giornalisti che gli chiedevano se si sentisse messo in discussione dopo il risultato elettorale nelle regionali dell'Umbria. Poi, successivamente, Conte ha articolato meglio il suo pensiero: "Sono tranquillo, è un test regionale, a Tesei faccio le mie congratulazioni e auguri di lavorare al meglio per la comunità umbra, che ...

Elezioni Umbria - “dopo la grande mazzata” Giuseppe Conte sicuro si difende - se salto non c’è nessun altro Premier ma incombe l’ombra di Draghi : Una svolta storica quella della votazioni in Umbria. Una svolta che era nell’aria ma non nelle proporzioni storiche nelle quali è avvenuta. Il centrodestra in Umbria non ha vinto ma ha stravinto con oltre il 21% in più rispetto al centrosinistra. Una vittoria che per il centrodestra di Salvini diventa doppia. L’Umbria da sempre considerata una delle regioni più “rosse” d’Italia ha voluto cambiare proprio quando al governo c’è il ...

Elezioni Umbria - Conte : “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di governo” : “Sono tranquillo. È un Test regionale che non è da trascurale affatto ma che non può incidere sul progetto di governo“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Roma, commentando le Elezioni in Umbria e le eventuali ripercussioni sull’esecutivo guidato da M5s e Pd. L'articolo Elezioni Umbria, Conte: “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di ...

Elezioni Umbria - Salvini guarda già a Roma : “Governo non rappresenta il popolo - ora il voto”. Meloni : “Fossi Conte mi dimetterei” : Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra le Elezioni in Umbria sono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. ...