Consip | il gip si riserva sulla richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi e altri nove

Consip - nuovo rinvio del gip sulla richiesta di archiviazione di Tiziano Renzi e altri cinque : fissate altre due udienze : Il giudice delle indagini preliminari di Roma Gaspare Sturzo non ha deciso se vuole accogliere o no la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi. Il gip nell’udienza di camera di consiglio oggi ha disposto un calendario che prevede due nuove udienze: 15 e il 22 novembre. Poi potrebbe riservarsi e decidere se accogliere la richiesta di archiviazione dei pm Paolo Ielo e Mario Palazzi per Tiziano Renzi in merito al presunto traffico di ...