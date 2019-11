Concorso pubblico per 33 assunzioni Allievi Finanzieri | scadenza 23 dicembre

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 23 novembre 2019) Con il decreto n.92 pubblicato il 22 novembre in Gazzetta Ufficiale è stato indetto un nuovoper 33didel contingente ordinario con specializzazione in soccorso alpino. La candidatura potrà essere inoltrata entro il trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta, quindi entro e non oltre lafissata al 232019. Lo svolgimento delprevederà una prova scritta con quesiti a risposta multipla, prove necessarie a verificare l'efficienza fisica del candidato, accertamento dell'idoneità psico-fisica e valutazione dei titoli.: i requisiti richiesti per la candidatura Il bando diper 33didel contingente ordinario con specializzazione in soccorso alpino rende noti anche i requisiti richiesti per la partecipazione. Potranno partecipare al reclutamento ...

