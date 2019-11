Fonte : vanityfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) No. No. E no. Forse. Non sappiamo. Sono queste le risposte cheha servito ai suoi, discutendo deldell’azienda e delle sue testate. Anche per questo, l’assemblea deiè molto preoccupata per lo scenario sempre piùche incombe su una delle più importanti aziende editoriali al mondo, che pubblica testate prestigiose come Vogue, Glamour, Gq, Vanity Fair, Wired, AD, Traveller, La Cucina Italiana. Questa è la situazione che devono affrontare oggi i: – Il destino di Glamour e Glamour.it è appeso a un filo. La redazione è stata privata di risorse fondamentali, senza sostituzione, e non si sa se proseguiranno le pubblicazioni nel 2020. Con il paradosso che la redazione continua a lavorare per un giornale che non si sa se uscirà ancora e come; – L’azienda rifiuta categoricamente di riassorbire tre colleghe in ...

MilanoCitExpo : Comunicato sindacale: Condé Nast, futuro incerto per i giornalisti del gruppo #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - antonioscacc : @dorinileonardo Il comunicato sindacale non parla di semplici avvicendamenti ( ci stanno quando cambia un governo) ma di ben altro. - diegocurcio1 : RT @DellAntic: Comunicato sindacale, Il Secolo XIX per due giorni senza firme -