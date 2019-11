Come sarà il Samsung Galaxy S11? Anteprima video e foto in rete

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 22 novembre 2019) Che bel regalo per tutti i fan. Le prime immagini delsono servite da un esperto di indubbia autorevolezzaSteve Hemmerstoffer in arte su Twitter OnLeaks. Il leaker che non è davvero secondo a nessuno in fatto di anticipazioni, ha fornito lerender sulla base di CAD di fabbrica che dovrebbero proprio mostrare il successore delS10. Quello che vedremo rappresentato in questo articolo è il modello standard dima non ci sono particolari dubbi sul fatto che verrà replicata la triade di esemplari del 2019 per la gamma S10 e dunque avremo a disposizione sia unPlus che une. Quali saranno i punti di forza del? Certamente un display Infinity-O da 6,7 ​​pollici. Da notareil foro per lacamera frontale sia centrale e non posto a destra (viene ripreso dunque lo stile del più ...

