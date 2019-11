Come sarà Azione | il movimento politico di Calenda

Come sarà il futuro dei social network? : (foto: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images) Sono passati tre anni da quando Facebook, per la prima volta, si accorse che i suoi utenti stavano condividendo sempre meno contenuti personali (opinioni, fotografie, ricordi). Le analisi condotte dal social network individuarono la causa in un fenomeno che da allora è noto Come collasso dei contesti. Di che si tratta? In poche parole, su Facebook si fondono contesti molto differenti delle nostre vite: ...

Come sarà il nuovo edificio di CityLife : Mentre il Curvo (il grattacielo progettato da Daniel Libeskind) continua a crescere, CityLife presenta il progetto della nuova costruzione che andrà a completare il quartiere milanese nato sull’area della ex Fiera. Non sarà un altro grattacielo (insieme al Curvo, la piazza Tre Torri ospita oggi anche lo Storto e il Dritto) ma un grande portico aperto che collega due edifici e fa da portale di accesso alla zona da via Domodossola. Il ...

Brexit e cittadini Ue - la linea dei conservatori : «Saranno Come gli altri immigrati» : Una proposta di legge del partito di Boris Johnson riduce i diritti dei residenti comunitari: dovranno avere un lavoro stabile e per cinque anni non godranno del servizio sanitario gratuito

"Ogni 7 giorni sarà domenica - Come in Veneto". Su Twitter - #SalviniPrometteCose : “Tra i primi provvedimenti ci sarà l’attenzione ai più deboli, gli ospedali saranno aperti di notte, di sabato e di domenica, come in Veneto”. La frase è apparsa sul social di Matteo Salvini, un retweet di un post pubblicato sull’account della candidata leghista dell’Emilia Romagna Lucia Borgonzoni. La promessa è evidentemente poco incisiva: gli ospedali, nella regione dove Borgonzoni ...

Kingsley Ben-Adir sarà Barack Obama nella serie di CBS Studios sulla storia di James Comey : Kingsley Ben-Adir sarà Barack Obama nella serie di CBS Studios tratta dal libro A Higher Loyalty dell’ex direttore del FBI, James Comey Il cast della miniserie di CBS Studios tratta dal libro dell’ex direttore FBI, James Comey (A Higher Loyalty) si fa sempre più grande. Oggi arriva la notizia che la produzione ha trovato l’attore che interpreterà Barack Obama nella serie che probabilmente andrà in onda o su Showtime o su CBS ...

Motorola è certa : lo schermo del nuovo Razr non sarà fragile Come quello di Samsung Galaxy Fold : Motorola si dice sicura che lo schermo pieghevole (realizzato da Boe) del proprio Razr 2019, non si romperà come accade con Samsung Galaxy Fold. L'articolo Motorola è certa: lo schermo del nuovo Razr non sarà fragile come quello di Samsung Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Lodovica Comello aspetta un bebè - sarà un maschietto! : Lo aveva già annunciato qualche settimana fa, aveva voluto comunicare a chi la segue da casa così come ai suoi fan di essere in dolce attesa. Soltanto qualche ora fa, tuttavia, Lodovica Comello, attrice e conduttrice del programma Italia's Got Talent, ha voluto condividere sul suo profilo Instagram anche il sesso del bebè che porta in grembo.La scenetta, molto simpatica, l'ha ideata con la collaborazione del marito, Tomas Coldschmidt, sposato ...

Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sarà un weekend Come tutti gli altri. Dobbiamo dare il 100%!” : Fa buon viso a cattivo gioco Charles Leclerc in vista del prossimo GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il monegasco dovrà scontare la penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la Power Unit usata ad Austin (Stati Uniti), nell’ultimo round. Leclerc, infatti, in gara aveva una unità “datata” visto che nel corso delle FP3 il motore EVO3 aveva ...

Divorce su Sky Atlantic e Now Tv la terza e ultima stagione della Comedy con Sarah Jessica Parker : Ultimi sei episodi per Divorce, la comedy HBO con Sarah Jessica Parker chiude con una breve terza stagione. In Italia gli episodi sono disponibili da oggi, mercoledì 13 novembre, su Sky Atlantic alle 21:15 e in streaming su Now Tv, mentre le due stagioni precedenti sono all'interno dello Sky Box Sets on demand.Per gli ex coniugi Dufresne, Frances e Robert (Sarah Jessica Parker e Thomas Haden Church), superata la fase più dura del divorzio è ...

Sistema di allerta meteo - scuole chiuse - gestione delle emergenze - ecco Come sarà la Protezione Civile 2.0 : intervista al capo Nazionale Angelo Borrelli : Emergenza: un termine col quale l’Italia negli ultimi decenni si è dovuto confrontare, spesso a fatica. Dal Terremoto dell’Aquila, a quello del 2016 in Centro Italia che distrusse alcuni tra i borghi più antichi e belli come Amatrice, Accumoli, Norcia, passando per il maltempo. Fenomeni estremi che non danno tregua, in una situazione climatica che ha portato a modificare radicalmente l’approccio al meteo. Alluvioni, esondazioni di fiumi e ...

Nazionale - Vialli comincia l’avventura da capo-delegazione : “insieme a Mancini sarà Come tornare giovani” : Il nuovo capo-delegazione azzurro ha espresso la propria soddisfazione per questo nuovo incarico, promettendo impegno e dedizione Primo giorno di ‘scuola’ per Gianluca Vialli, che oggi ha iniziato a ricoprire l’incarico di capo-delegazione della Nazionale Italiana. Jennifer Lorenzini/LaPresse Un ruolo importante e prestigioso, ereditato niente meno che da Gigi Riva, un predecessore illustre che lusinga eccome l’ex ...

Lodovica Comello sarà mamma per la prima volta : Lodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloPrimo figlio in arrivo per Lodovica Comello. La conduttrice e attrice, 29 anni, è incinta, come raccontano gli scatti social. «L’annuncio» l’ha dato, con un pizzico d’ironia, nella notte di Halloween: lei sul divano, pancione ben in vista, di fronte al marito (il produttore argentino Tomas Goldschidt), ...

Fotocamera tripla e notch a goccia : ecco Come sarà il design del Motorola Moto G8 : Grazie ad un leak di Evan Blass abbiamo modo di vedere il design del prossimo Moto G8 di Motorola L'articolo Fotocamera tripla e notch a goccia: ecco come sarà il design del Motorola Moto G8 proviene da TuttoAndroid.