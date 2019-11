Coldplay | U2 e i concerti green | così le band fanno marketing col sociale

I Coldplay hanno deciso che non si esibiranno più "finché i concerti non saranno ecosostenibili" : hanno deciso che non si esibiranno più dal vivo fino a che i loro concerti non daranno davvero una mano all’ambiente. I Coldplay hanno preso una decisione eco-friendly ed è lo stesso Chris Martin a spiegarla alla BBC News: “Il nostro prossimo tour sarà la migliore versione possibile di un tour a livello ambientale. Sarebbe deludente se non fosse ad emissioni zero”.Il tour per il nuovo album della band, ...

