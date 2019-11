Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 22 novembre 2019) Non solo il calo drastico del Pil che la chiusura dell'ex Ilva porterebbe in dote come impatto negativo sull'intera economia nazionale (3,5 miliardi nel 2020, lo 0,2% del Pil che diventano 22,5 miliardi, l'1,3%, complessivi nel quinquennio 2019-2024). Ma anche l'impatto sull'occupazione e quindi sulle casseche in ammortizzatori sociali si tradurrebbe in circa 200 milioni di euro. Circa un(da una sola crisi aziendale) di quanto l'Italia spende ogni anno in ammortizzatori sociali per i dipendenti. Segui su affaritaliani.it

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Cig, il conto se Mittal chiude? Un quinto della spesa dello Stato - Affaritaliani : Cig, il conto se Mittal chiude? Un quinto della spesa dello Stato -