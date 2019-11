Ciclismo | Vittoria Bussi investita da un’automobile mentre si allenava L’azzurra in

Ciclismo – Vittoria Bussi investista a Moncalieri : la ciclista trasportata in ospedale : Momenti di paura quest’oggi per Vittoria Bussi: la ciclista italiana è stata investista a Moncalieri e subito trasportata in ospedale per una sospetta frattura Giornata nera per il Ciclismo italiano e purtroppo non si parla di risultati sportivi. Quest’oggi due atlete delle due ruote tricolori sono state investite in due città diverse. Oltre a Letizia Paternoster, trasportata in codice rosso in ospedale per la frattura dello ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Michele Scartezzini e Vittoria Guazzini tra i convocati : Torna la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista nel prossimo fine settimana (29 Novembre-1 Dicembre) con l’appuntamento di Hong Kong. I ct Marco Villa ed Edoardo Salvoldi hanno stilato la lista dei convocati per la sesta prova stagionale. Dopo i buoni risultati ottenuti a Minsk e a Glasgow, gli azzurri sono pronti a stupire anche nella tappa nel sudest asiatico. Alla manifestazione sono stati convocati dal coordinatore squadre nazionali ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Secondo posto per Letizia Paternoster nell’Omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui l’ultima giornata di gare della tappa di Minsk della Coppa del mondo di Ciclismo su pista. Molti gli azzurri che sono riusciti a mettersi in luce. Di certo rimarrà negli occhi e nel cuore di tutti gli appassionati il record del mondo di Filippo Ganna. 17.38 Vince ancora Harrie Lavreysen e trionfa nella tappa di Coppa del mondo di Minsk. 17.36 Ci siamo è il momento ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Secondo posto per Letizia Paternoster nell’Omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 L’ultimo sprint è stato vinto dall’indomita Dideriksen, seguita dalla francese Capponi e dalla polacca Pikulik. 17.30 Secondo posto PER Letizia Paternoster!!!! L’azzurra si piazza alle spalle di Jennifer Valente. 17.28 Quando manca l’ultimo sprint la classifica parziale è la seguente: Jennifer Valente prima con 130 punti, seconda la nostra Letizia Paternoster con ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Letizia Paternoster in lotta per la vittoria nell’Omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 Il programma prevede al termine della gara Sprint maschile l’ultima prova dell’Omnium femminile ovvero la gara a punti. La nostra Letizia Paternoster è seconda nella classifica generale parziale. 16.58 C’è grande attesa per la terza e decisiva sfida tra il campione del mondo Harrie Lavreysen e quello europeo Jeffrey Hoogland. 16.53 Harrie Lavreysen conquista il secondo ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Letizia Paternoster in lotta per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 E’ il momento della finale Sprint maschile. Si inizia con la sfida per il terzo posto tra l’atleta dei Paesi Bassi Matthijs Büchli e il francese Sebastien Vigier. 16.27 Vince la gara del Keirin femminile la tedesca Emma Hinze, seconda la francese Mathilde Gros, terza la sudcoreana Lee Hye-jin. 16.23 Vince la finale 7/12 posto la tedesca Lea Sophie Friedrich, ottava ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Viviani e Consonni impegnati ora nella Madison : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Anche la Spagna guadagna il giro e va al terzo posto, 41 punti per la coppia iberica. La Danimarca vince uno sprint e allunga in testa portandosi a quota 52 punti. 15.48 Guadagna un giro anche il Belgio che si porta in terza posizione a 34 punti. 15.46 Mancano solo 23 giri alla fine. 15.45 Giro guadagnato anche dalla Francia che si porta a 41 punti. I Paesi Bassi vincono uno sprint e ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Paternoster in gara ora nell’omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Nella seconda batteria del Keirin femminile si qualificano la coreana Hyejin Lee, la tedesca Emma Hinze e la francese Mathilde Gros. 14.26 Le prime tre qualificate alla finale del Keirin femminile sono: Sarah Lee Wai Sze, da Hong Kong, la colombiana Martha Bayona Pineda e la cinese Tianshi Zong. Ora tocca alle ragazze della seconda batteria. 14.23 Il secondo round della velocità maschile ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 E’ la statunitense Jennifer Valente a vincere la prova. Seconda la britannica Laura Kenny e terza una bravissima Letizia Paternoster. 14.09 10 giri alla fine dello Scratch, per ora la situazione è lineare. 14.06 In gara, per l’Italia, Letizia Paternoster. 14.05 E’ iniziata ora la prima prova dell’Omnium femminile, vale a dire lo Scratch. 14.03 In programma, in ...

Ciclismo su pista - Vittoria Guazzini : “Siamo un quartetto giovane - possiamo soltanto migliorare. Tokyo 2020 un sogno” : Vittoria Guazzini è una delle giovani punte azzurre del Ciclismo su pista nazionale. Classe 2000, di Pontedera, l’atleta della Valcar Cylance è reduce dai Campionati Europei di Apeldoorn, dove è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo nell’Inseguimento a squadre assieme a Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Marta Cavalli. In questo 2019 Vittoria è riuscita anche a laurearsi campionessa europea juniores con il quartetto e a ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le pagelle. Pedersen centra una vittoria incredibile - Trentin non riesce a finalizzare il grande lavoro dell’Italia : Il danese Mads Pedersen ha conquistato il titolo ai Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna), battendo sul traguardo di Harrogate l’azzurro Matteo Trentin e lo svizzero Stefan Küng. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prova in linea Elite maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo. Mads Pedersen 10: una vittoria incredibile, un trionfo storico, visto che è il primo titolo di sempre per la ...

Ciclismo - Mondiali 2019 Annemiek Van Vleuten : “Quasi non ci credo! Per me questa vittoria è come un sogno dopo le sventure olimpiche” : L’olandese Annemiek Van Vleuten ha portato a termine un delle imprese più incredibili della storia del Ciclismo, affermandosi così come nuova campionessa del mondo. Un attacco d’altri tempi che ha visto la trentaseienne vincere a mani alzate sul traguardo di Harrogate dopo 106 Km in solitaria. Subito dopo l’arrivo la legittima stanchezza si è mescolata ad una sentita commozione. “Quando ho passato il traguardo è stato un ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Cronometro show per Dennis - vittoria di rabbia dell’australiano : uno splendido Ganna sul podio - Roglic delude : Rohan Dennis straordinario nella prova a Cronometro dei Mondiali di ciclismo 2019: anche Filippo Ganna sul podio E’ Rohan Dennis il campione del mondo a Cronometro: il ciclista australiano ha bissato oggi nello Yorkshire il successo di Innsbruck, prendendosi di rabbia un importante riscatto dopo una stgione difficile, ricca di polemiche e scintille. Dopo il caso nato al Tour de France, Dennis, in guerra legale con la Bahrain Merida, ...

