Ciclismo | le azzurre Vittoria Bussi e Letizia Paternoster investite durante gli

Ciclismo su pista : doppio test il 18 ed il 21 novembre a Montichiari per cinque atlete azzurre : Dopo gli ottimi riscontri raccolti durante le prime due tappe della Coppa del Mondo 2019-2020, la Nazionale italiana di Ciclismo su pista si rimette al lavoro per preparare nel migliore dei modi i prossimi appuntamenti di rilievo specialmente in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Edoardo Salvoldi, Commissario Tecnico delle Donne Elite pista, ha convocato cinque atlete per effettuare un doppio test di preparazione presso il velodromo di ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : azzurre terze - a breve la finale Italia-Danimarca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:03 Netto trionfo della Gran Bretagna, con il crono di 42.497, che vola nella finale per il primo posto contro i Paesi Bassi. Nella finale per il terzo posto si affronteranno invece Francia e Beat Cycling Club. 21:01 A chiudere il programma di questa team sprint, la Gran Bretagna sfiderà la Polonia nella quarta batteria. 21:00 Il terzetto francese prevale con il tempo di 42.922, dopo che ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : terzo posto per le azzurre dell’inseguimento a squadre. A breve in pista il quartetto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13: Ci siamo, in pista Consonni, Plebani, Lamon e Ganna contro il quartetto tedesco. 17.10: In mattinata il quartetto azzurro dell’inseguimento è stato composto da Simone Consonni, Davide Plebani, Francesco Lamon e Filippo Ganna. 17.06: Dopo la grande soddisfazione per il quartetto azzurro al femminile che ha chiuso la competizione in terza piazza a breve potrebbe replicare la squadra ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : terzo posto per le azzurre dell’inseguimento a squadre. Bertazzo chiude diciassettesimo nella gara a punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50: La Francia ottiene il miglior tempo nella seconda batteria con 43.086. Lontana la Russia che ferma il cronometro sul tempo di 43.465. 16.47: Il team Beat Cycling Club chiude la sua prova con il tempo di 43.280. La Germania ferma il cronometro sul tempo di 43.561. 16.46: Tra circa mezz’ora il quartetto dell’inseguimento maschile azzurro si giocherà il terzo posto con la ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : terzo posto per le azzurre dell’inseguimento a squadre. Bertazzo in pista nella finale della gara a punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19: Continua il testa a testa tra lo spagnolo Mora Vedri e il britannico Stewart. Quest’ultimo porta a casa cinque punti e scavalca l’avversario che si piazza secondo. 16.16: Ancora un cambio in vetta con Mora Vedri che supera Stewart grazie al secondo posto ottenuto nell’ottavo sprint. 16.14: Il britannico Stewart conquista altri tre punti nel settimo sprint salendo in ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : bronzo per le azzurre dell’inseguimento a squadre. Bertazzo in pista nella finale della gara a punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12: Graf porta a casa il sesto sprint. Tra i primi della classifica ottiene tre punti Maitre che risale fino al secondo posto. 16.10: Mora Vedri vince il quinto sprint risalendo fino alla vetta della graduatoria. Bertazzo ottiene la seconda piazza con tre punti annessi. Attualmente l’azzurro è nono con soli 5 punti. 16.08: Il tedesco Malcharek vince lo sprint e si piazza secondo nella ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : le azzurre dell’inseguimento a squadre sono terze : Arriva il primo podio nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 per l’Italia. A portarlo a casa, come di consueto, è l’inseguimento a squadre: tocca alle donne centrare la terza piazza nella prima tappa, in quel di Minsk (Bielorussia). Ottima qualificazione, un po’ di delusione nel primo turno, poi l’eccellente prova conclusiva: 4:16.430 il super tempo delle azzurre Martina Alzini, Marta Cavalli, Letizia ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : le azzurre dell’inseguimento a squadre sono di bronzo : Arriva la prima medaglia nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 per l’Italia. A portarla a casa, come di consueto, è l’inseguimento a squadre: tocca alle donne centrare la terza piazza nella prima tappa, in quel di Minsk (Bielorussia). Ottima qualificazione, un po’ di delusione nel primo turno, poi l’eccellente prova conclusiva: 4:16.430 il super tempo delle azzurre Martina Alzini, Marta Cavalli, Letizia ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : bronzo per le azzurre dell’inseguimento a squadre. In gara nella finale della gara a punti Bertazzo e Scartezzini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49: Cresce l’attesa per l’inizio della finale della gara a punti che vedrà impegnati Michele Scartezzini e Liam Bertazzo. 15:46 Gli Stati Uniti vincono la gara dell’inseguimento a squadre femminile con il tempo di 4:13.762. Alla Germania non è riuscita la rimonta e chiude la gara in 4:14.836. 15.44: In netto vantaggio a metà gara le americane con il tempo di 2:08.839, le ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : bronzo per le azzurre dell’inseguimento a squadre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42: A breve in pista per l’oro nell’inseguimento a squadre femminile USA-Germania. 15.40: Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini e Marta Cavalli fermano il cronometro a 4:16.430. Lontana la Francia che firma un discreto 4:18.667. 15.39: BRONOZOOOOO ITALIAAAAAAAA!!!! Le azzurre resistono e portano a casa la medaglia! 15.38: Diminuisce il vantaggio delle azzurre ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : prima giornata - qualificazioni inseguimento a squadre : azzurre seconde! : iCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15: Partita l’Ucraina per la qualificazione maschile 16.13: Queste le squadre qualificate per la seconda fase: Usa, Italia, Germania e Gbr si giocheranno la finale per l’oro. Francia, Belgio, Irlanda e Polonia potranno giocarsela solo per il bronzo 16.11: Secondo tempo per le azzurre che chiudono con 4’17”474 a due secondi dagli Usa che dunque si aggiudicano la qualificazione. Buonissima ...

Ciclismo su pista : le Nazionali azzurre si allenano a Montichiari. Un test importante per il velodromo : Saranno due giorni importanti quelli che vedranno protagoniste le selezioni azzurre di Ciclismo su pista (maschile e femminile), impegnate sul velodromo di Montichiari. Oggi e domani, infatti, 19 atleti guidati dai commissari tecnici Marco Villa e Dino Salvoldi saranno presenti sull’anello lombardo per effettuare un test importante sulla sua affidabilità. L’impianto, come è noto, è chiuso dal mese di luglio 2018, quando a causa di ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : due medaglie azzurre negli inseguimenti a squadre. Maria Giulia Confalonieri quarta nell’eliminazione : L’Italia conquista due medaglie nella seconda giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su pista. Dopo l’oro ottenuto ieri da Elia Viviani nell’eliminazione, oggi gli azzurri sono stati ancora protagonisti al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda), aumentando così il bottino nel medagliere, che ci vede attualmente al terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’argento del quartetto maschile ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 17 ottobre - QUARTETTO MASCHILE D’ARGENTO! Azzurre di bronzo con record! Confalonieri “di legno” nell’eliminazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45: Arrivano altre due medaglie dunque per l’Italia, l’argento del QUARTETTO MASCHILE e il bronzo del QUARTETTO femminile. Appuntamento a domani con l’omnium femminile e con tante gare interessanti. Buonanotte agli appassionati di Ciclismo 21.44: Altro ritmo per la Danimarca che è partita subito forte ed ha piegato con una progressione eccezionale la resistenza di ...