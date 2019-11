Ciclismo - Elite-Under 23 : Nel 2020 nascerà il “Giro di Romagna per Dante Alighieri” : Ci sarà un’inedita corsa a tappe per Elite e Under 23 nel calendario ciclistico 2020 in Italia: si tratta del “Giro di Romagna per Dante Alighieri”, il nuovo evento sportivo lanciato dalla Nuova Ciclistica Placci 2013, presieduta da Marco Selleri, in partnership con Communication Clinic di Marco Pavarini. Gli organizzatori del Giro d’Italia Under 23 intensificano così il proprio impegno per contribuire ulteriormente alla crescita del ...

Ciclismo - Egan Bernal candidato numero uno per rientrare nella ristretta elite di corridori capaci di aggiudicarsi la Tripla Corona : La stagione ciclistica 2019 ha scoperto l’erede delle grandi corse a tappe: Egan Bernal. Passato professionista nel 2016 con l’Androni Giocattoli-Sidermec, nonostante la sua giovanissima età, stagione dopo stagione, è finito al centro delle attenzioni degli occhi dei più esperti per le sue doti innate di scalatore puro e dalla forte resistenza in classifica. Un ragazzo di soli 22 anni capace di rendere la vita difficile ai big dei ...

Ciclismo - tutti gli Elite-U23 italiani che passeranno professionisti nel 2020. Battistella e Dainese guidano la carica dei giovani azzurri : Nel 2020 vedremo tanti giovani italiani neo professionisti districarsi in gruppo. Tra tutti, ovviamente, spiccano il campione del mondo U23 Samuele Battistella e il campione europeo U23 Alberto Dainese. Il primo, corridore esplosivo adatto alle classiche collinari, ma capace di difendersi anche sulle salite lunghe, è promesso sposo del Team NTT, dopo un anno passato nella filiale continental del sodalizio sudafricano. Il secondo, invece, ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Percorso (ridotto) - altimetria e favoriti della prova in linea uomini elite : E’ ufficialmente partita la prova in linea elite uomini dei Mondiali di ciclismo 2019: Percorso, favoriti ed altimetria della gara maschile Il conto alla rovescia è terminato: i campioni di ciclismo sono già in sella alle loro bici per andare a caccia del titolo iridato. E’ iniziata questa mattina la prova in linea elite uomini, che decreterà il nuovo campione del mondo. I corridori avrebbero dovuto percorrere 284 km da Leeds ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Domani la prova in linea elite uomini - Cassani ci crede : “siamo pronti per questa sfida” : Nella conferenza stampa prima del grande giorno il tecnico azzurro ha ricordato che questa è la Nazionale migliore che si potesse schierare e che nonostante il percorso difficile tutto può succedere L’ultimo giorno prima del grande giorno: oggi a Harrogate, presso il Cedar Court Hotel, sede della Nazionale, Davide Cassani ha tenuto il tradizionale incontro con la stampa prima della prova in linea. Presenti anche il Presidente della ...

Ciclismo - Mondiali donne elite 2019 : Van der Breggen regala l’oro ai Paesi Bassi. Terzo successo orange in fila - i numeri di un dominio senza precedenti : Salgono a tre gli ori consecutivi dei Paesi Bassi nella prova in linea dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada riservati alle donne elite. Questo poiché oggi, nello Yorkshire, Annemiek Van Vleuten ha saputo imporsi davanti alla connazionale Anna Van der Breggen, a sua volta iridata nel 2018 a Innsbruck, con un attacco solitario a 100 km dal traguardo. Il filone, ricordiamo, era iniziato a Bergen con Chantal Blaak. In passato solo ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : presentazione prova in linea Elite femminile. Le azzurre sfidano la corazzata olandese : Oggi è il giorno della prova in linea Elite femminile ai Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Le più forti atlete del circuito si sfideranno nei 149,4 km da Bradford ad Harrogate per conquistare la maglia iridata. Il percorso è già impegnativo nella prima parte con le salite di Norwood Edge (1,9 km al 7,2%) e Lofthouse (3 km al 4,3%) che faranno una prima importante selezione in gruppo. Seguirà un tratto di saliscendi di ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la cronometro Élite femminile non esalta le azzurre. Nulla da fare per Longo Borghini e Bussi : Gioie rimandate anche quest’anno per le azzurre che sono scese in strada per difendere i colori italiani in occasione della prova a cronometro Élite femminile del Campionato del Mondo dello Yorkshire 2019, dove Elisa Longo Borghini ha chiuso al diciassettesimo posto e Vittoria Bussi al trentacinquesimo. Certo, i distacchi della prova iridata di quest’oggi sono stati veramente immensi, visto e considerato il dominio assoluto della ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la cronometro donne élite si terrà regolarmente in Yorkshire : Nessun rinvio, tutto da programma. La cronometro donne élite dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire si terrà regolarmente questo pomeriggio, alle ore 15.40. La pioggia torrenziale che si era abbattuta sul percorso aveva costretto gli organizzatori a sondare le condizioni dell’asfalto prima di dare l’ok sullo svolgimento della competizione. I commissari UCI, infatti, hanno effettuato una ricognizione, per comprendere se fosse ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la cronometro donne élite potrebbe essere rinviata a domani. Pioggia torrenziale in Yorkshire : Il programma della terza giornata dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire potrebbe mutare. A portare a un cambiamento dei programmi sono le condizioni meteorologiche. Una Pioggia torrenziale da ore imperversa sul percorso di gara e già nel corso della prova a cronometro Under23 maschile, vinta dal danese Mikkel Bjerg, ci sono state un paio di cadute spettacolari e le condizioni dell’asfalto erano davvero al limite. Per questo motivo, in ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : oggi la cronometro Elite femminile. Sfida Van Vleuten-Van der Bregge - ci prova Longo Borghini : oggi pomeriggio si correrà la cronometro individuale Elite femminile dei Mondiali 2019 di Ciclismo. Una gara particolarmente attesa, che attende la Sfida tra le olandesi Annemiek Van Vleuten ed Anna Van der Breggen, ma che non esclude anche altre possibili protagoniste come l’australiana Amanda Spratt, la teutonica Lisa Brennauer e l’altra “orange” Lucinda Brand. Nelle fila azzurre prenderanno il via Vittoria Bussi ed ...