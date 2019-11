Ci sono ferite che non si possono rimarginare I litigi fra il principe Harry

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Carlo Lanna Secondo gli esperti, i rumor sui ifra ile ilWilliam,più che veri e in famiglia si comincia a temere il peggio Non è un periodo roseo per la corona inglese. Tanti e troppi problemi stanno facendo oscurare la stella dei Windsor. Ora come si legge da diversi tabloid inglesi, l’attenzione è rivolta ai rampolli della royal family, ovvero ile ilWilliam. I due da tempo sarebbero in rotta di collisione, ma la stessa famiglia ha tenuto a sottolineare che, i rumor di un possibile dissidio, è solo semplice gossip. I fatti però parlano chiaro, non si posignorare. Anche perché sul rapporto che fra i due principi, pende il documentario "& Meghan: ad African Journey", in cui i duchi hanno rivelato quanto può essere difficile la vita a corte. Proprio in questo contesto, ilè stato ...

