Chi è lo sportivo italiano più pagato al mondo? La classifica degli stipendi - gli ingaggi della top ten : spiccano calcio - basket e Valentino Rossi : Chi è lo sportivo italiano più ricco al mondo? Chi è il nostro connazionale più pagato in questo ambito? Sono domande molto frequenti tra gli appassionati e che si rinnovano di anno in anno anche se da un paio di stagioni la risposta è sempre la stessa: Danilo Gallinari. La notizia potrebbe stupire molti lettori che si aspettavano un calciatore in cima a questa speciale classifica (i dati sono di MF – Milano Finanza) e invece troviamo un ...

L’avvocato sportivo : “i calciatori non risChiano nulla - il ritiro punitivo non è previsto dal contratto” : Il Napoli si sarebbe mosso per vie istituzionali al fine di punire i calciatori rei di essersi ammutinati alla volontà della società e aver di fatto sospeso il ritiro imposto dal presidente. Ma non tutti sono convinti che la sia la società ad aver ragione, Corriere dello Sport oggi intervista Luca Ferrari, esperto di diritto sportivo a capo della sezione sportiva di Withersworldwide, studio legale di respiro internazionale. Ferrari spiega cosa ...

Il giudice sportivo ha ordinato la Chiusura di un settore dello stadio Bentegodi di Verona per i cori razzisti a Mario Balotelli : Il giudice sportivo della Serie A ha ordinato la chiusura per un turno del settore “poltrone est” dello stadio Marcantonio Bentegodi di Verona come sanzione per i cori razzisti a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia. Il giudice sportivo ha scritto

Razzismo - il giudice sportivo Chiude la curva del Verona per un turno : La curva del Verona dalla quale domenica scorsa sono piovuti addosso a Balotelli i cori razzisti resterà chiusa per un turno. Lo ha deciso il giudice sportivo. Il settore ‘Poltrone Est’ dello stadio di Verona resterà quindi chiuso per Verona-Fiorentina del 24 novembre. L'articolo Razzismo, il giudice sportivo chiude la curva del Verona per un turno sembra essere il primo su ilNapolista.

Ecco lo smartwatch perfetto per ogni sportivo - dal look diChiaratamente retrò : Un look retrò e uno schermo non sensibile al tocco: Ecco come uno smartwatch può essere comunque interessante per gli appassionati di sport. L'articolo Ecco lo smartwatch perfetto per ogni sportivo, dal look dichiaratamente retrò proviene da TuttoAndroid.

Fiorentina - Commisso scatenato : il futuro di Chiesa ed i progetti per centro sportivo e stadio : “Il rinnovo di contratto di Chiesa? Per il suo rinnovo, come per quello di altri giocatori, ne parliamo. Puo’ darsi che lo faremo, puo’ darsi che non lo faremo. Il nostro lavoro e’ parlare, guardare, sentire e poi portare a termine le cose”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di una conferenza stampa che è andata in scena al Franchi. “Non ci ...

La Spal deve espellere Chi – in modo antisportivo – ha buttato quel pallone in campo : Tutto il mondo è paese, anche Ferrara. C’è stata una brutta scena oggi al “Mazza” di Ferrara mentre si stava giocando Spal-Napoli. Partita vera, giocata giustamente alla morte dai padroni di casa che hanno colpito una traversa, segnato un gol e costretto a Ospina a una parata da copertina. Poi, nel finale, gli uomini di Semplici sono fisiologicamente arretrati sotto l’onda d’urto del Napoli di Ancelotti che ha provato fino ...

CecChi su De Laurentiis : ”In questi anni ha fatto di tutto per distruggere tutto quello che aveva fatto a livello sportivo” : Cecchi a De Laurentiis: Anche se sei il padrone, non puoi dire quello che vuoi Stefano Cecchi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Tra le varie domande, Cecchi ha risposto anche sulle parole che De Laurentiis, presidente del Napoli, su Mertens e Callejon. Queste le sue parole: SULLE PAROLE DI DE Laurentiis SU MERTENS E CALLEJON: “Guardando da lontano la vicenda De ...

Grancio su nuovo centro polisportivo S.S. Lazio : risChio esondazione come per cugini A.S.Roma : Roma – “Evidentemente c’è una vera vocazione nei dirigenti delle due società calcistiche romane, quella di invadere, in variante al Piano Regolatore, le aree a rischio di esondazione del Tevere, tutelate dal Piano dell’Autorità di Bacino e preziose per salvaguardare l’equilibrio idrogeologico della città. L’Amministrazione capitolina non può essere il notaio di interessi immobiliari che usano lo sport per portare avanti operazioni ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Sudafrica - le Chiavi tattiche per inseguire il miracolo sportivo : Il dado è tratto. Rassie Erasmus e Conor O’Shea hanno annunciato le formazioni che venerdì mattina alle 11.45 si affronteranno a Shuzuoka in quella che è la sfida decisiva per il passaggio di turno ai quarti di finale della Rugby World Cup in Giappone. Favoriti d’obbligo gli Springboks, sulla carta nettamente superiori agli azzurri, che dopo il ko con la Nuova Zelanda devono vincere per evitare una clamorosa eliminazione. ...

Squalifica Cristiano Ronaldo - il portoghese a risChio per un calcio : oggi la decisione del giudice sportivo [DETTAGLI] : Squalifica Cristiano Ronaldo – Sono ore di ansia in casa Juventus in attesa delle decisioni del giudice sportivo previste per la giornata di oggi, nel dettaglio Cristiano Ronaldo rischia la Squalifica. Nel primo match della 6^ giornata del campionato di Serie A sono scese in campo Juventus e Spal, 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Pjanic e Cristiano Ronaldo, proprio il portoghese si è reso protagonista di un episodio ...