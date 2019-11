Cetto c’è | senzadubbiamente Ma non fa ahinoi né ridere | né sorridere e nemmeno divertire

Cetto c’è - senzadubbiamente è fermo alla politica di sette anni fa : https://www.youtube.com/watch?v=cb7FxpcO-Jc Con un abuso di riprese da droni che salgono e scendono, fanno panoramiche, volano e descrivono gli ambienti in cui si stanno per svolgere le scene, Cetto c’è, senzadubbiamente plana in sala. È il terzo film che Antonio Albanese dedica a Cetto La Qualunque, i primi due sono stati di successo ma sono passati sette anni dal secondo, Tutto tutto niente niente. Molto è cambiato in questi 7 anni, sia al ...

“DolCetto o scherzetto?” - ma tra le caramelle c’erano psicofarmaci : ricoverata una bambina di tre anni : Una bambina di tre anni è stata ricoverata in ospedale dopo che ha ingerito delle pastiglie di psicofarmaci che erano finite tra le caramelle che aveva raccolto durante il tradizionale giro per “dolcetto o scherzetto” ad Halloween. È successo in Australia, a a Bacchus Marsh, un sobborgo di Melbourne: la piccola Abby Van Der Spuy ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato alcune caramelle che le erano state regalate durante il suo ...

Manovra - Conte : “Quota 100 c’è - è un pilastro. A qualcuno può non piacere - è fisiologico - acCetto tutte le opinioni” : “Quota cento c’è, è un pilastro della Manovra”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Abbiamo fatto un tavolo e tutte le forze politiche lo hanno accettato. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, accetto tutte le opinioni” L'articolo Manovra, Conte: “Quota 100 c’è, è un pilastro. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, ...