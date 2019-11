C' è di peggio della politica estera italiana?

Allerta Meteo - avviso e bollettini della protezione civile per il nuovo peggioramento : sarà un Martedì di forte maltempo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica apporta condizioni di diffuso maltempo da stasera sul Nord-Ovest dell’Italia, in graduale estensione, nella giornata di domani, sul resto del Nord e su parte delle regioni centro-meridionali, accompagnata da un generale rinforzo dei venti. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini, scendendo fino a quote collinari sul Piemonte sud-occidentale. Sulla base ...

Statale 106 – viaggio sulla ‘strada della morte’ - una denuncia spietata della Calabria peggiore : “La strada della morte”: è il soprannome, cattivo e appropriato allo stesso tempo, che è stato dato alla 106 Jonica, in particolare al tratto che percorre la parte Est della provincia di Reggio Calabria. È un nomignolo cattivo, perché in quei territori c’è natura, arte e storia di una bellezza da lasciare senza fiato. Ma è, purtroppo, anche appropriato, a causa dei terribili incidenti stradali che vi si sono registrati nei decenni. Il ...

5 serie tv psicologiche per esplorare il peggio della natura umana - da L’Alienista a You : È davvero una buona idea distrarsi dalle ansie della vita reale con le inquietudini di storie altrui, reali o fittizie che siano? Chissà. Sta di fatto che le serie tv psicologiche scatenano una tale curiosità da sfociare facilmente in una vera e propria dipendenza. Ne abbiamo raccolte cinque, insieme a tutto ciò che serve sapere per scegliere la propria prossima ossessione o rispolverarne una già vissuta. L'Alienista L'Alienista – The ...

“Il momento peggiore della mia vita”. Christian De Sica : il racconto devastante a Domenica In : Un Christian De Sica inedito, quello che ha parlato della sua vita a Domenica: divertente e sensibile, delicato e fortissimo. Ha raccontato della sua vita con l’immancabile e personalissima verve comica, ma anche con un po’ di emozione, ma anche della sua famiglia e dell’ultimo film nelle sale. Non è mancato il ricordo di suo padre Vittorio, maestro del Neorealismo italiano: “Non ci ha lasciato in una situazione finanziaria felice perché era un ...

Meteo : ciclone in formazione a largo della Sardegna - preludio al peggioramento : La settimana si sta concludendo con un generale miglioramento del tempo sull'Italia, dopo il transito della perturbazione atlantica che ieri ha portato tante piogge al sud. Ma l'alta pressione è ben...

MotoGP : Valentino Rossi si prepara all’ultimo atto della sua peggiore stagione in Yamaha con uno sguardo verso il 2020 : Tra poco più di una settimana andrà in scena a Valencia l’ultima gara del Motomondiale 2019 ed uno dei piloti maggiormente attesi al “Ricardo Tormo” sarà senz’ombra di dubbio Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo ha disputato finora la sua peggiore stagione della carriera in Yamaha in termini di prestazioni e risultati, perciò si preannunciano fondamentali i primi weekend di gara del 2020 nella decisione di ...

Meteo - novembre all'insegna della pioggia no-stop : da giovedì nuovo peggioramento : Tanta pioggia sull'Italia. Stiamo vivendo una prima parte del mese di novembre decisamente instabile, con piogge a diffuse e...

Pioggia di 7 su Lozano - si sblocca nel peggiore momento suo e della squadra : Sorpresa Lozano. Il messicano interrompe il suo periodo negativo e va in gol contro il Salisburgo, fruttando al Napoli un pareggio in una serata nervosa, che si era messa male dopo il rigore segnato da Haaland. I quotidiani sono tutti unanimi nel mettergli 7 in pagella. Per il Corriere dello Sport e per il Napoli è stato lui il migliore in campo. Il Corriere dello Sport scrive: “Vamos: nel momento più delicato della stagione, suo e della ...

Il caso McDonald's in Portogallo - ossia quando le scuse sono peggio della gaffe : Materiale per un’altra commissione di vigilanza? In Portogallo McDonald’s ha lanciato una campagna in occasione di Halloween: due sundae alla fragola al prezzo di uno. Poiché la colata di fragola è rossa come il sangue, con una certa pigrizia hanno escogitato lo slogan “Sundae bloody sundae”. Il pub

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : nuovo intenso peggioramento sull'Italia : Nella giornata di domani il vortice ciclonico che da giorni interessa l'Europa occidentale, raggiungerà le zone occidentali della nostra penisola, apportando un marcato peggioramento atmosferico su...

Il manganello dei leghisti e le scenate della Isoardi : tutto il peggio del palazzo : E poi Salvini che guarda Checco Zalone, i discorsi alla Leopolda e Zingaretti che sconfigge i debiti. Abbiamo raccolto le più strane dichiarazioni di politici e dintorni: leggetele tutte e date il vostro voto

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi rischia il peggior piazzamento in classifica generale della carriera : Il 2019 di Valentino Rossi si sta lentamente tramutando in un vero e proprio incubo senza fine. Una prima parte di stagione ricca di alti e bassi, dove spiccano i due secondi posti consecutivi di Argentina ed USA, che avevano mantenuto molto alte le aspettative del Dottore riguardo il suo rapporto con la Yamaha, tanto che il sodalizio aveva cominciato a dialogare in vista di un possibile ulteriore rinnovo biennale al termine del ...

