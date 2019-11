Cast e personaggi di Britannia 2 su Sky Atlantic | dal 22 novembre torna il dramma storico

Cast e personaggi di Carnival Row su Amazon - il 22 novembre la versione doppiata della serie già rinnovata per la seconda stagione : Dopo il debutto in versione originale sottotitolata, Cast e personaggi di Carnival Row sbarcano su Amazon Prime Video anche nella nostra lingua. A partire dal 22 novembre, la serie fantasy con Cara Delevigne e Orlando Bloom sarà disponibile sulla piattaforma italiana con tutti e otto gli episodi componenti la prima stagione. Creata da René Echevarria e Travis Beacham, la storia dell'amore impossibile tra un ispettore della Gendarmeria di Burgue ...

Cast e personaggi di Adriano Olivetti – La forza di un sogno stasera su Rai1 - Luca Zingaretti non è solo Montalbano : Tornano in scena Cast e personaggi di Adriano Olivetti - La forza di un sogno. stasera, 19 novembre, Rai1 ripropone la miniserie con Luca Zingaretti, che andò in onda nel 2013 in due puntate, rispettivamente il 28 e 29 ottobre. La coproduzione Rai Fiction -Casanova Multimedia prodotta da Luca Barbareschi con la collaborazione di Telecom Italia, porta la regia di Michele Soavi, nipote dello stesso Olivetti (sua madre, Lidia, è figlia ...

Cast e personaggi di Perception su La7 - il medical drama che incrocia il crime : Dallo scorso ottobre, il lunedì in seconda serata, è iniziata la programmazione di Perception su La7: non si tratta di una prima visione, ma di una serie che torna in onda in chiaro dopo essere già stata trasmessa in Italia prima da Fox e poi da Rai3 tra il 2012 e il 2014. Perception su La7 fa seguito alla programmazione in prima tv in chiaro di Grey's Anatomy 15, che occupa la prima serata del lunedì della rete con due episodi. La ...

Cast e personaggi di Pezzi Unici al via su Rai1 con Sergio Castellitto tra gialli e dramma personale : Cast e personaggi di Pezzi Unici sono pronti a debuttare oggi, 17 novembre, su Rai1 con Sergio Castellitto diviso tra drammi personali e gialli con lo sfondo la bella Firenze. Alla regia della nuova crime story di Rai1 c'è Cinzia Th Torrini ed è lei stessa ad aver sottolineato la sua voglia di raccontare questa storia struggente e importante nella sua bella Toscana che sarà protagonista su Rai1 per un totale di sei serate a partire proprio da ...

The Crown 3 è su Netflix - senza Emanuele Filiberto (per fortuna) : Cast - personaggi e link alla visione gratuita : The Crown 3 è su Netflix: da domenica 17 novembre la terza stagione della saga della Corona creata da Peter Morgan debutta in tutto il mondo dopo aver già convinto la critica inglese e incantato sul red carpet del cast all'anteprima londinese. cast e personaggi di The Crown 3 raccontano gli anni Sessanta e Settanta del regno di Elisabetta II scosso da nuovi assetti internazionali e una secolarizzazione della società che sembrano mettere in ...

Cast e personaggi di Narcos - l’incredibile storia di Pablo Escobar in chiaro su Rai4 dal 16 novembre : Cast e personaggi di Narcos sbarcano su Rai4: la saga del narcotraffico di Netflix approda in prima visione in chiaro, dal 16 novembre, ogni sabato in prima serata con due episodi, a partire dalla prima stagione. Tra le più acclamate produzioni Netflix, apparsa sulla piattaforma per la prima volta nel 2015, tra ricostruzione storica e finzione Narcos propone l'avvincente storia della nascita e della caduta del cartello di Medellin, guidato ...

Cast e personaggi di Divorce 3 su Sky Atlantic e NOW TV - l’ultima stagione per la serie di Sarah Jessica Parker : Sarah Jessica Parker e Thomas Haden Church tornano con Divorce 3 su Sky Atlantic e Now Tv, per l'ultimo capitolo della dramedy che racconta le difficoltà e le scoperte di una coppia alle prese col divorzio ma con la necessità di restare in buoni rapporti per amore dei figli. Il capitolo conclusivo della serie va in onda da mercoledì 13 novembre alle 21.15 su Sky Atlantic ed è disponibile in streaming sulla piattaforma NOW TV. Per ...

Cast e personaggi di Enrico Piaggio Un Sogno Italiano riportano Alessio Boni su Rai1 nell’Italia sognante del dopoguerra : Cast e personaggi di Enrico Piaggio Un Sogno Italiano riportano Alessio Boni su Rai1 dopo il successo, proprio al martedì sera, de La Strada di Casa 2. L'attore è chiamato ad appendere al chiodo i panni del combattivo Fausto per vestire quelli di un sognatore, l'imprenditore Italiano che ha inventato e portato al successo la Vespa nell'Italia del dopoguerra in piena crisi economica. Il suo mezzo di trasporto doveva riportare gli italiani al ...

Cast e personaggi de La Caccia Monteperdido su Canale5 con Megan Montaner protagonista : anticipazioni 10 e 17 novembre : Megan Montaner torna su Canale5 insieme a Cast e personaggi de La Caccia Monteperdido, la nuova serie spagnola che terrà compagnia al pubblico alla domenica sera a partire da oggi, 10 novembre. La serie è diretta da Salvador García Ruiz e Álvaro Ron e racconta di due ragazze di undici anni che tornando a casa da scuola scompaiono nella vallata di Monteperdido, una città dei Pirenei. Sul caso inizia ad indagare la protagonista, Sara Campos ...

Emily VanCamp commenta entusiasta il reboot di Revenge con un personaggio del Cast originale : "Non posso dire chi, ma stanno riportando in scena una persona specifica, che io adoro": così Emily VanCamp ha commentato il reboot di Revenge annunciato ufficialmente questa settimana, confermando che ci sarà un volto del cast storico nella nuova serie in lavorazione per ABC. Parlandone in esclusiva a TV Insider, l'attrice ha spiegato di essere molto felice all'idea che la serie di cui è stata protagonista torni in tv con un reboot, che ...

Halo avrà una serie TV - nuovi personaggi nel Cast : Halo avrà la sua serie TV dedicata, e sarà prodotta da Showtime. Nel casto, come possiamo vedere, entreranno anche nuovi volti.Si parlava già dallo scorso aprile di come la serie dedicata al celebre fenomeno videoludico avrebbe preso forma. Si parlava di Pablo Schreiber nei panni di Master Chief nella serie dedicata a Halo. La serie sarà dunque prodotta da Showtime e sarà naturalmente basata sull'omonima saga videoludica, per la gioia di milioni ...

Cast e personaggi di American Horror Story 1984 alla conquista dell’Italia tra slasher e serial killer ma senza Evan Peters : Mentre negli Usa è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in attesa del finale di stagione, in Italia solo oggi Cast e personaggi di American Horror Story 1984 faranno il loro debutto su Fox. Sarà ancora una volta la rete Sky ad ospitare gli episodi della serie antologica firmata da Ryan Murphy già giunta alla sua decima stagione questa volta dedicata agli Horror anni '80 o, meglio, al genere che era tanto in voga in quegli anni, il ...

Cast e personaggi di High School Musical : The Musical : The Series - le prime immagini della serie Disney+ (foto e video) : High School Musical: The Musical: The series si mostra al pubblico con una prima serie di immagini che ritraggono il Cast ed alcuni frame del primo episodio, in arrivo su Disney+, la piattaforma streaming di Disney che debutta il 12 novembre negli Stati Uniti. Ispirata agli omonimi film di Peter Barsocchini, High School Musical: The Musical: The series è una produzione americana sviluppata da Tim Federle, che ha Oliver Goldstick come ...

Cast e personaggi di Oltre la Soglia su Canale5 il 6 novembre - Gabriella Pession dalla parte dei giovani : trama prima puntata : Cast e personaggi di Oltre la Soglia debuttano mercoledì 6 novembre, in prima serata su Canale5. La nuova serie è un medical drama dai toni asciutti e ironici, che ha il coraggio di affrontare ed esplorare temi duri e scottanti, rompendo il muro di silenzio che circonda le malattie psichiatriche. Un racconto che mette insieme un inedito e carismatico personaggio femminile a storie di adolescenti toccanti e molto particolari. Oltre la Soglia, ...