Fonte : repubblica

(Di venerdì 22 novembre 2019) "Era stordita da eroina, l'assassino ha abusato suo stato". I restiragazza romana, allontanatasi da una comunità di Corridonia, furono ritrovati in due trolley vicino Macerata. L'uomo è stato condannato all'ergastolo

peppealbi : RT @SecolodItalia1: Caso Pamela, i giudici: «Oseghale lavò i resti della ragazza con la varechina per inquinare le prove» - StraNotizie : Caso Pamela, le motivazioni della Corte D'Assise: 'Oseghale voleva rapporto non protetto, lei ha reagito'… - RaiNews : #Pamela In un passaggio delle motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo, 'Nessun dubbio, l'ha uccisa con… -