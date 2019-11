Caso Cucchi | Ilaria deposita querela contro Salvini | Ora basta fare spettacolo

Caso Cucchi - Salvini con i giornalisti ribadisce : 'La droga fa male' (VIDEO) : Aveva fatto particolarmente discutere il fatto che, nei giorni scorsi, a margine del commento alla vicenda relativa alle condanne per l'omicidio Cucchi, Matteo Salvini avesse puntualizzato che la droga fa male. Una chiosa superflua e inopportuna per molti e probabilmente motivo scatenante della scelta di Ilaria Cucchi di sporgere querela nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno. Il fatto che la vicenda finirà in tribunale non sembra aver ...

Caso Cucchi - Gabrielli : "Chi ha offeso dovrebbe chiedere scusa" : La sentenza sul Caso Cucchi dello scorso 14 novembre ha segnato una svolta storica. Per la prima volta, con la condanna a 12 anni di carcere per due carabinieri, è stato messo nero su bianco che l'ingegnere romano di 31 anni è deceduto a causa delle percosse subite mentre era in stato di arresto.Stefano Cucchi morì il 22 ottobre 2009 e sono stati necessari dieci anni per accertare la verità su quel decesso. Nel corso di questo lunghissimo ...

Caso Cucchi - Feltri : 'Se condannassero Salvini vorrebbe dire che stupefacenti fanno bene' : Ilaria Cucchi ha scelto di portare Matteo Salvini in tribunale. Alla sorella di Stefano non sono andate giù le dichiarazioni del leader della Lega che, a commento della sentenza di condanna dei carabinieri accusati dell'omicidio, ha proferito parole che hanno fatto discutere. Al "Chi ha sbagliato, pagherà" si è aggiunto un "questa è la prova che la droga fa male" che ha sollevato un polverone nell'opinione pubblica e che sarà oggetto di ...

Caso Stefano Cucchi - la sorella Ilaria ha deciso di querelare Salvini : "Questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque". Sono state queste le parole che ha pronunciato Matteo Salvini per commentare a caldo la notizia della condanna dei carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro per l'omicidio di Stefano Cucchi. I due sono stati condannati per il reato di omicidio preterintenzionale a 12 anni di carcere lo scorso 14 novembre, proprio mentre Salvini si trovava all'interno del PalaDozza di ...

Caso Stefano Cucchi - Ilaria denuncia Salvini per i commenti post sentenza : Ilaria Cucchi - sorella di Stefano, morto 10 anni fa mentre era sottoposto a custodia cautelare - ha deciso di denunciare l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. La donna, che si è sempre battuta per ottenere verità e giustizia, lo ha comunicato dalla sua pagina Facebook. Il leader della Lega, dopo la sentenza di condanna a 12 anni di due carabinieri, aveva commentato che tutta la vicenda era la prova che "la droga fa male". 'La droga fa ...

Caso Cucchi - Ilaria annuncia la querela contro Matteo Salvini : “Non può giocare sul corpo di Stefano” : Dopo la sentenza di condanna, in primo grado, dei carabinieri imputati a vario titolo per il pestaggio del fratello, Ilaria Cucchi aveva annunciato pensava di procedere “contro i pregiudizi” a suon di querele. E tra i possibili bersagli c’era Matteo Salvini che dopo il verdetto aveva dichiarato che il caos di Cucchi “dimostra che la droga fa male”. Oggi su Facebook Ilaria Cucchi annuncia che procederà: “Il ...

Caso Cucchi. “La droga fa sempre male” - la sorella Ilaria querela Salvini : Il leader della Lega non si è mai scusato con la famiglia Cucchi, e ai microfoni di Fanpage, ha commentato così la condanna dei due carabinieri Di Bernardo eD'Alessandro: "Sono vicinissimo alla famiglia, la sorella l’ho invitata al Viminale. Se qualcuno ha usato violenza ha sbagliato e pagherà. Questo testimonia che la droga fa male, sempre e comunque. E io combatto la droga in ogni piazza". Un’affermazione che gli è costata la querela.Continua ...

Adriano Paolozzi sul Caso Stefano Cucchi : 'Ilaria lo sfrutta per fare politica' : Infuria la polemica contro Adriano Paolozzi, Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio appartenente a Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti, che nelle scorse ore ha scritto un post al vetriolo su Facebook contro Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il giovane romano morto per il pestaggio eseguito da alcuni carabinieri nel 2009. Negli scorsi giorni gli autori del misfatto sono stati giudicati colpevoli e accusati di omicidio ...

Caso Cucchi - Giovanardi a La Zanzara : 'Famiglia isolata? Aiutata da film e sceneggiate' : Sono toni particolarmente ruvidi quelli che hanno caratterizzato l'intervento di Carlo Giovanardi all'interno della trasmissione di Radio 24 "La Zanzara". L'ex Ministro è stato protagonista di uno scontro dialettico piuttosto duro con i conduttori della trasmissione, Giuseppe Cruciani e David Parenzo: il tema è la sentenza che ha visto la condanna di tre carabinieri per l'uccisione di Stefano Cucchi. In passato Giovanardi si era caratterizzato ...

Caso Cucchi - Ilaria : “Salvini è su un altro pianeta - si occupi dei suoi problemi - ne ha più di uno” : La sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, alla presentazione del libro che ha scritto insieme all'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, 'Il coraggio e l'amore', a Milano, ha replicato ancora a Salvini: "Dovrebbe preoccuparsi dei suoi problemi, credo ne abbia più di uno: anziché preoccuparsi della droga, se io avessi un debito così alto nei confronti dello Stato a quest'ora sarei in prigione, mentre a lui vengono fatte le rate".Continua a leggere

Caso Cucchi : due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale. La sorella Ilaria : “Lo sapevamo” : Altri due militari sono stati ritenuti responsabili di falso. Un assolto. Nel processo d’appello ai medici del Pertini quattro prescrizioni e un’assoluzione per Stefania Corbi che «non ha commesso il fatto»