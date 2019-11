Cannabis e legalizzazione | l’attivista Gracis | “Serve chiarezza | bisogna informare

Manovra - gli emendamenti “ok boomer” di +Europa : via quota 100 - fondo per i fuorisede e legalizzazione Cannabis per ridurre l’Irpef : Dall’abolizione di quota 100 e reddito di cittadinanza – sostituito da un Rei rafforzato – alla legalizzazione della cannabis per finanziare il taglio della prima aliquota Irpef. Poi la regolarizzazione degli immigrati irregolari, l’applicazione della direttiva Bolkestein per i balneari e la creazione di fondi ad hoc per aiutare gli studenti fuorisede e per finanziare innovazione e transizione energetica. E’ la contro-Manovra “Ok, ...

Anche la Germania apre alla legalizzazione della Cannabis : Due politici di spicco in Germania hanno aperto alla legalizzazione della cannabis ricreativa riaccendendo un dibattito aperto in diversi paesi d'Europa. Intanto la Germania ha legalizzato la cannabis medica nel 2017 e sta compiendo le mosse necessarie per diventare il futuro leader di settore in Europa.Continua a leggere

Legalizzazione Cannabis a San Marino - blitz in Parlamento : primo sì a richiesta cittadini. “Far partire la sperimentazione qui è più semplice” : San Marino come una piccola Amsterdam nel cuore dell’Italia. Abbandonata la pratica del paradiso fiscale, e con un debito pubblico triplicato in pochi anni, la Repubblica di San Marino potrebbe puntare sulla cannabis. La proposta di legge presentata da un gruppo di cittadini, che chiedevano di regolamentare il consumo, la produzione e la vendita a scopo ricreativo, senza limiti nei livelli di cannabinoidi, ha ottenuto il via libera del ...