Calcio e social | il percorso di crescita della Roma su Twitter

Calcio : David Villa annuncia il proprio ritiro sui social : “Devo essere io a lasciare il Calcio, non voglio che sia il Calcio a lasciare me. Erano anni che ci pensavo. Quando si arriva a una certa età, il ritiro può giungere in ogni istante. Ci ho pensato e ne ho parlato con i miei cari e ho capito che non è facile. Il corpo non ti avvisa. E quindi rinnovavo di anno in anno dopo aver visto cosa avevo combinato in stagione. E stavolta il pensiero che fosse il momento giusto mi è venuto più volte. È ...

Caso Napoli – Nel Calcio c’è anche il tifoso - che è il quarto protagonista ed è il capitale sociale : Caso Napoli – TIFOSI – DE LAURENTIIS: SE NE DISCUTE A RADIO PUNTO NUOVO Caso Napoli – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, sonio intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere sulle ultime vicende del Napoli. Questi i loro pareri riportati da forzazzurri.net: Giovanni Scotto, giornalista de “Il Roma”: “Tra Allan ed Edo De Laurentiis c’è stato uno screzio, ma ora la squadra deve ...

Calcio Femminile – Sui social il lieto annuncio : Alex Morgan presto mamma di una splendida bimba [FOTO] : Alex Morgan presto mamma! La campionessa del mondo di Calcio darà alla luce la sua prima figlia nel 2020 Arriva dai social una fantastica notizia che riguarda Alex Morgan: la 30enne attaccante della Nazionale statunitense di Calcio, campione del mondo in Francia la scorsa estate, ha annunciato che diventerà presto madre. La calciatrice ha postato sui suoi profili social delle dolcissimi foto che la ritraggono in compagnia di suo marito e ...

Sampdoria-Roma - Ronaldo Vieira duro sui social : “il Calcio punisca gli idioti negli stadi” [FOTO] : Il centrocampista della Sampdoria ha voluto dire la sua sui social riguardo gli insulti razzisti subiti oggi dai tifosi della Roma Nessun silenzio, Ronaldo Vieira risponde con forza agli insulti razzisti, utilizzando i social network per far conoscere il suo punto di vista sulla vicenda. Il centrocampista doriano ha pubblicato un post su Instagram, sottolineando come questa piaga vada debellata: “il calcio oggi ha la responsabilità ...

La Lega Pro dà vita al Manifesto Responsabilità sociale per il Calcio 4.0 : La Lega Pro percorre un’altra tappa di un cammino condiviso per la sostenibilità. Sono stati, infatti, raccolti i primi elementi per la stesura del Manifesto di Lega Pro “Responsabilità sociale per il calcio 4.0”. La base di partenza è stato il confronto con i dipendenti della Lega Pro, presso la sala dei club di Lega Pro, per dar vita ad un Manifesto del calcio che diventa espressione di una nuova cultura Legata all’etica e al sociale. A ...

Marchisio si ritira - il messaggio social di Iniesta è da brividi : “oggi il Calcio è un po’ meno Calcio” : L’ex centrocampista del Barcellona ha mandato tramite social un messaggio al ‘Principino’ nel giorno del suo addio al calcio Tanti i messaggi arrivati a Claudio Marchisio in questo giorno particolare, quello che sancisce la fine della sua carriera da calciatore. Una decisione sofferta, presa più con il cuore che con la testa, una volta accortosi che il proprio corpo non rispondeva più agli stimoli. Una scelta che ha ...

Si scusa l'allenatore di Calcio del Grosseto che sui social aveva offeso Greta : "Non lo rifarei" : “Quelle cose che ho scritto non le penso. È stata un’esternazione di pancia, ma non sono la persona che è stata descritta nei commenti che leggo su Internet”. Sono le parole che ha rilasciato all’ANSA, Tommaso Casalini, l’allenatore di calcio giovanile dell’Us Grosseto 1912, che sul suo profilo Fb aveva offeso Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese. “Non sono sessista - ha ...