Calcio a 5 | Champions League 2019-2020 | Italservice Pesaro-Kairat Almaty 3-5 | sconfitta

Calcio a 5 - Champions League : Italservice Pesaro-Benfica 5-1 - impresa degli uomini di Colini nell’esordio dell’Elite Round : Un esordio da incorniciare per l’Italservice Pesaro nell’Elite Round dell’Uefa Futsal Champions League 2019-2020. I campioni d’Italia si sono imposti con i forti rivali del Benfica per 5-1 nel primo match del Gruppo C al Baluan Sholak Sport Palace di Almaty (Kazakistan). Gli uomini di Fulvio Colin sono venuti fuori alla distanza piegando 5-1 i lusitani grazie alle marcature di Borruto all’11’11”, di ...

VIDEO Champions League - il portiere Pyatov guadagna il Calcio di rigore al 98' : lo Shakhtar completa la rimonta con la Dinamo : Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk hanno pareggiato per 3-3 nel match di Champions League andato in scena ieri sera. I croati si trovavano sul 3-1 ma in pieno recupero hanno subito la furiosa rimonta degli ucraini: prima Moraes al 93′ e poi addirittura al 98′ il rigore trasformato da Tete. A procurare il penalty è stato il portiere Pyatov che era salito in area per cercare l’incornata vincente e che ha subito la gomitata di ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus già qualificata. Inter e Atalanta obbligate a vincere - Napoli vicinissimo agli ottavi : A due giornate dalla fine della fase a gironi della Champions League 2019-2020 solamente la Juventus, tra le squadre italiane, è sicura della qualificazione agli ottavi di finale. Grazie al successo di ieri a Mosca, i bianconeri hanno staccato il pass per il turno successivo con due turni di anticipo e sono vicinissimi a chiudere anche al primo posto (3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid). Delle altre tre italiane rimaste, il Napoli è ...

LIVE Napoli-Salisburgo Calcio - Champions League 2019 in DIRETTA : una vittoria per chiudere la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Napoli-Salisburgo – Le probabili formazioni di Napoli-Salisburgo – La presentazione di Napoli-Salisburgo CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BORUSSIA DORTMUND-INTER DALLE 20.45 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Salisburgo, match valido per il Gruppo E della Champions League 2019-2020. I partenopei affronteranno al San Paolo gli austriaci, in una ...

LIVE Borussia Dortmund-Inter Calcio - Champions League in DIRETTA : scontro diretto decisivo per la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Borussia Dortmund-Inter – Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter – La presentazione di Borussia Dortmund-Inter Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Inter, quarto incontro del Gruppo F della Champions League 2019-2020. Sul campo del Westfalenstadion i nerazzurri si giocheranno tante delle loro chance di accesso agli ottavi di ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb : rischiano Chelsea ed Inter - a Napoli pioggia di gol : Pronostici Champions League – 4^ giornata della fase a gironi della massima competizione europea. Già con le gare di questa settimana potrebbero iniziare a delinearsi alcuni scenari, tra squadre in fuga ed altre tagliate fuori anche dall’Europa League. Per quanto concerne le italiane, cercano conferme Juventus e Napoli, mentre l’Inter dovrà stare attenta alla trappola Borussia Dortmund. Proibitivo il match ...

Calendario Champions League Calcio : orari partite della settimana - programma - tv e streaming (5-6 novembre) : Sarà una quarta giornata di Champions League 2019/2020 davvero importante quella che vivremo da domani. Gli otto gironi scenderanno in campo per il quarto turno, e le classifiche inizieranno a delinearsi maggiormente, per chiarire come si dipanerà sia la lotta verso la qualificazioni verso gli ottavi di finale, sia per capire chi saranno le teste di serie dei raggruppamenti. Le italiane inizieranno domani alle ore 21.00 con il Napoli che ospita ...

LIVE Roma-Napoli Calcio - Serie A in DIRETTA : scontro diretto cruciale per la zona-Champions : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti a Roma-Napoli, match di cartello dell’11esimo turno della Serie A 2019/2020. Alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico andrà in scena una partita di capitale importanza tra due squadre che stanno vivendo momenti non semplici della loro annata per motivi differenti. I giallorossi di mister Paulo Fonseca sono sempre alle prese con una notevole Serie di infortuni, ...

Calcio femminile : l’Italia candida l’Allianz Stadium per la finale di Champions League 2022 o 2023 : Oggi la FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier con il quale si candida ad ospitare la finale della Champions League femminile 2022 o 2023 in quel di Torino, all’Allianz Stadium, casa della Juventus. C’è attesa nella decisione della federazione europea: il verdetto arriverà il 2 marzo 2020. Se dovesse arrivare il sì sarebbe la seconda volta nella storia per la manifestazione in Italia: la prima era stata il 26 maggio 2016 allo stadio ...

Champions League Calcio 2019-2020 : vittorie di Inter e Napoli - battute Borussia Dortmund e Salisburgo. Ottavi più vicini : Due vittorie per le squadre italiane impegnate questa sera nella terza giornata della Champions League 2019-2020 di calcio, l’Inter ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-0 a San Siro mentre il Napoli ha espugnato Salisburgo per 2-3. I nerazzurri hanno così conquistato la prima vittoria stagionale nel torneo, salgono a quota 4 punti appaiando la compagine tedesca al secondo posto (a -3 dal Barcellona) e si rimettono in corsa per la ...

LIVE Inter-Borussia Dortmund Calcio - Champions League in DIRETTA : sfida da dentro o fuori per Conte a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Le probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Borussia Dortmund, match valido per la Champions League 2019-2020. Alle ore 21.00 in nerazzurri scenderanno in campo allo stadio San Siro di Milano in uno degli incontri più importanti di questo avvio di stagione. I ragazzi di Antonio Conte sono chiamati a vincere di fronte al ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Inter-Borussia Dortmund - la banda di Conte a caccia dei tre punti - tedeschi con assenze : Domani alle ore 21.00 l’Inter di Antonio Conte tornerà in campo per il terzo incontro del Gruppo F della Champions League 2019-2020. La compagine meneghina ha assoluta necessità di centrare i tre punti per sperare nel passaggio di turno. Il pareggio interno all’esordio contro lo Slavia Praga (1-1) e la sconfitta immeritata (2-1) contro il Barcellona hanno messo la Beneamata in una condizione di classifica poco rosea, con un solo ...

DIRETTA Barcellona-Inter - LIVE Champions League Calcio : orario - tv. streaming e palinsesto : Un punto per l’Inter dopo l’1-1 della prima tornata in casa con lo Slavia Praga, così come per il Barcellona dopo lo 0-0 contro il Borussia Dortmund: questa sera in Spagna alle ore 21.00 va in scena la sfida del secondo turno del massimo torneo continentale per squadre di club tra nerazzurri e blaugrana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario delle gare della gara valida per la seconda giornata ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus-Bayer Leverkusen 3-0. Decisive le reti di Higuain - Bernardeschi e Cristiano Ronaldo : Dopo la beffa atroce della prima giornata arriva la prima vittoria in questa in stagione in Champions League per la Juventus: a Torino i tedeschi del Bayer Leverkusen soccombono per 3-0: decidono le reti di Higuain al 17′, di Bernardeschi al 62′ e, nel finale, di Cristiano Ronaldo. Nel primo tempo la sfida si sblocca subito: al 17′ lancio lungo per Higuain, Tah prova ad anticipare ma la palla si impenna e resta lì, ...