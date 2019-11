Cade acquasantiera in chiesa | muore sul colpo bimba di 7 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 22 novembre 2019) Quello che vi stiamo per raccontare è una vicenda terribile capitata in uno di quei luoghi in cui in genere ci si sente al sicuro, quasi protetti. Siamo a Udine: qui una bambina di 7è morta schiacciata daall’interno di chiesetta privata in una scuola. Come riporta Il Gazzettino, la tragedia si è consumata tra le 17 e 18 di oggi, giovedì 21 novembre 2019, nella cappella dello storico collegio Uccellis: la piccola – Penelope Cossaro – si sarebbe appesa al recipiente per contenere l’acquasanta, che ha ceduto rovinandole addosso. Nonostante il repentino intervento dei sanitari del 118, per lanon c’è stato nulla da fare: giunta all’ospedale più vicino, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, troppo gravi i traumi riportati nell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine, del Nucleo ...

